Voľby v Estónsku by mohli vytvoriť rekord v e-hlasovaní

Tallinn 5. marca (TASR) - Parlamentné voľby v Estónsku by mohli vytvoriť nový rekord, pokiaľ ide o využitie možnosti elektronického hlasovania. Do nedele elektronicky hlasovala takmer tretina oprávnených voličov - vrátane prezidenta Alara Karisa a premiérky Kaje Kallasovej.



Vyplýva to z predbežných údajov zverejnených ústrednou volebnou komisiou, o ktorých v nedeľu informovala agentúra DPA.



DPA pripomenula, že Estónsko bolo prvou krajinou, ktorá občanom umožnila voliť prostredníctvom internetu. Na medzinárodnej úrovni je tento postup vnímaný kontroverzne kvôli pochybnostiam o jeho spoľahlivosti.



V Estónsku si však elektronické hlasovanie získalo obľubu: pri prvom testovaní - v komunálnych voľbách v roku 2005 - túto možnosť využili len necelé dve percentá voličov.



Tentoraz tak podľa prvých odhadov viac ako 313.000 z celkovo 965.000 oprávnených voličov, čo v porovnaní s poslednými voľbami v roku 2019 predstavuje nárast o viac ako 65.000 voličov.



DPA uviedla, že elektronické hlasovanie si vyžaduje počítač, občiansky preukaz a špeciálnu čítačku kariet. Hlasovanie trvá len niekoľko minút: po stiahnutí aplikácie z webovej stránky volebnej komisie sa volič identifikuje pomocou PIN kódu kódom, hlasuje a svoj hlas overí digitálnym podpisom.



Na rozdiel od tradičného hlasovania môže volič hlasujúci prostredníctvom internetu svoje rozhodnutie zmeniť kedykoľvek až do zatvorenia volebných miestností - počíta sa len posledný odovzdaný hlas.



Konečné výsledky elektronického hlasovania sú k dispozícii až po ukončení hlasovania a zatvorení volebných miestností, pretože hlas odovzdaný online môže byť zneplatnený odovzdaním papierového hlasovacieho lístka v deň volieb.



Prieskumy verejnej mienky pred parlamentnými voľbami favorizovali na víťazstvo liberálnu Estónsku reformnú stranu (ER) súčasnej premiérky Kallasovej. Jej hlavným vyzývateľom je krajne pravicová Estónska konzervatívna ľudová strana (EKRE).



Volebné miestnosti budú v Estónsku otvorené do 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ). Prvé oficiálne výsledky sa očakávajú v noci na pondelok.