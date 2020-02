Voľby v Hamburgu: Červeno-zelená koalícia bude zrejme pokračovať

Hamburg 23. februára (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) sa stala jasným víťazom nedeľňajších regionálnych volieb v nemeckej spolkovej krajine Hamburg. Na druhom mieste skončili Zelení, tretia je Kresťanskodemokratická únia (CDU) a štvrtá strana Ľavica. Liberáli z FDP a Alternatíva pre Nemecko (AfD) nemajú vstup do krajinského parlamentu zatiaľ istý. Vyplýva to podľa denníka Süddeutsche Zeitung z prieskumov medzi voličmi, tzv. exit polls, ktoré zverejnila televízia ARD.



Podľa týchto údajov získala SPD 37,5 percenta hlasov, čo je o 8,1 percenta menej ako v roku 2015. Zeleným dalo svoje hlasy 25,5 percenta zúčastnených voličov (+13,2). CDU dostala 11,5 percenta hlasov (-4,4) a Ľavica deväť percent (+0,5).



Presne päť percent hlasov (-2,4), čo je hranica potrebná na vstup do parlamentu, získala FDP. Pred bránami zákonodarného zboru je zatiaľ AfD so ziskom 4,7 percenta hlasov (-1,4).



Tieto prognózy naznačujú, že v Hamburgu zostane pri moci napriek stratám SPD tzv. červeno-zelená koalícia, ktorá je poslednou na krajinskej úrovni v Nemecku. CDU dosiahla svoj najhorší výsledok v krajinských voľbách za takmer 70 rokov.



Prekvapením je výsledok AfD, ktorá v predchádzajúcich voľbách zaznamenala výrazné úspechy.



Teoreticky je v Hamburgu možná aj koalícia SPD a CDU, jej vznik je však málo pravdepodobný.



V noci na pondelok by malo byť známe len predbežné rozdelenie 121 mandátov v miestnom parlamente. Vzhľadom na zložitý volebný systém, v ktorom každý volič môže na kandidátkach rozdeliť päť hlasov, bude sčítavanie hlasov pokračovať aj v pondelok. Až potom sa ukáže, či k 121 mandátom nepribudnú ďalšie.