Voľby v Hamburgu: Koaliční sociálni demokrati a zelení jasne zvíťazili

Hamburg 23. februára (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) a Zelení sú jasnými víťazmi nedeľňajších regionálnych volieb v nemeckej spolkovej krajine Hamburg. Budú tak môcť pokračovať v poslednej červeno-zelenej koalícii na krajinskej úrovni v Nemecku. Politik SPD Peter Tschentscher zostáva hamburským primátorom, informovala v noci na pondelok agentúra DPA.



Sociálni demokrati sa presadili v Hamburgu napriek stratám i dlhoročnému negatívnemu trendu pre túto stranu na národnej úrovni, keď v nedeľu dostali 39,0 percenta hlasov, teda o 6,6 percent menej než v roku 2015. Vyplýva to z predbežných výsledkov sčítania zverejnených volebnou komisiou, ktoré ešte nezahŕňajú preferenčné hlasy.



Zeleným dalo svoje hlasy 24,2 percenta zúčastnených voličov, čo je takmer dvojnásobne viac než v predošlých krajinských voľbách (+11,9).



Tretia je Kresťanskodemokratická únia (CDU) spolkovej kancelárky Angely Merkelovej s 11,2 percenta hlasov (-4,7), ktorá tým dosiahla svoj najhorší výsledok v krajinských voľbách za takmer 70 rokov.



Štvrtá skončila strana Ľavica, ktorú volilo 9,1 percenta Hamburčanov (+0,6).



Prekvapením je výsledok pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá v predchádzajúcich voľbách zaznamenala výrazné úspechy, v nedeľu večer sa však musela obávať, či sa do krajinského parlamentu znova dostane - rovnako ako liberáli z FDP. Podľa predbežných výsledkov sa obom stranám tesne podarilo prekročiť päťpercentnú hranicu, keď AfD získala 5,3 percenta (-0,8) a FDP 5,0 percenta (-2,4) hlasov.



Volebná komisia zverejnila aj predbežné rozdelenie 121 mandátov v miestnom parlamente, ktoré však nie je konečné, pretože zatiaľ sčítali len hlasy odovzdané straníckym kandidátkam. Pri zložitom volebnom systéme v Hamburgu však môže každý volič na kandidátkach rozdeliť päť hlasov, sčítavanie tak bude pokračovať aj v pondelok. Predbežné oficiálne konečné výsledky sa očakávajú večer.



Hanzové mesto Hamburg je s 1,85 milióna obyvateľov druhým najväčším mestom v Nemecku. Rovnako ako hlavné mesto Berlín tvorí tiež vlastnú spolkovú krajinu. Sociálni demokrati tam obsadzujú post predsedu krajinskej vlády po väčšinu obdobia od druhej svetovej vojny, píše DPA.



Úspech SPD v jednej z jej posledných bášt by mohol stabilizovať spolkovú veľkú koalíciu v Berlíne, ktorú tvoria spolu s konzervatívcami z CDU a CSU. Sociálni demokrati totiž v Nemecku už roky zaznamenávajú volebné straty a v eurovoľbách v roku 2019 dostali len 15,8 percenta hlasov. Účasť na veľkej koalícii aj z tohto dôvodu mnohí v strane otvorene spochybňovali.



Výsledky z Hamburgu potvrdzujú tiež nárast popularity Zelených v Nemecku, keď sa od európskych volieb už stabilne "usadili" ako druhá najsilnejšia strana na národnej úrovni za kresťanskými demokratmi.



Krajinské voľby v Hamburgu boli jedinými v Nemecku plánovanými na tento rok. Najbližšie voľby do Spolkového snemu sa v krajine majú konať v riadnom termíne na jeseň 2021.











