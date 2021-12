Voľby v Hongkongu poznačila rekordne nízka účasť voličov

Hongkong 20. decembra (TASR) – Účasť na nedeľňajších prvých parlamentných voľbách v Hongkongu od zákroku voči prodemokratickému hnutiu v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny dosiahla rekordné minimum. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Hlasovať prišlo približne 1,35 milióna Hongkončanov, čo je 30,2 percenta voličov, uviedli v pondelok noviny South China Morning Post (SCMP). Výsledky volieb sa očakávajú neskôr v priebehu dňa.



Išlo o prvé voľby do hongkonskej legislatívnej rady (parlamentu), odkedy v meste zaviedli zmeny volebného systému v rámci reakcie Pekingu na eskalujúce protesty spred dvoch rokov. Demonštrácie zastavil kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti, po ktorého schválení skončilo mnoho aktivistov vo väzení a ďalší utiekli do zahraničia.



Nízka účasť je podľa AFP úderom pre hongkonských a čínskych predstaviteľov, ktorí obyvateľov vyzvali na prijatie nového politického systému s tvrdením, že obnoví poriadok.



Hongkonská vláda pred voľbami spustila propagačnú kampaň, zahŕňajúcu rôzne opatrenia, ktoré mali voličov motivovať k hlasovaniu. Jedným z nich bola bezplatná verejná doprava počas dňa, mnohí ľudia však necestovali do volebných miestností, ale zaplnili nákupné centrá, turistické chodníky či pláže, píše AFP.



Na základe nových pravidiel všetkých kandidátov do legislatívnej rady preverili, či spĺňajú požiadavky kladené na "vlastenectvo" a politickú lojalitu voči Číne. Občania si priamo volili len 20 z 90 členov zboru. Ďalších 40 poslancov vyberá komisia zložená z 1500 ľudí plne lojálnych Pekingu a zvyšných 30 propekinské výbory zastupujúce záujmové a priemyselné skupiny.



Procesom previerok prešlo 153 kandidátov, z ktorých miestne médiá len 11 označili za "centristických" alebo nenaklonených "establišmentu". Predbežné výsledky z noci naznačujú, že dostatok hlasov nezískal žiaden z nich, uviedla AFP.



V Hongkongu je okrem toho od začiatku roka nelegálne organizovať alebo nabádať na bojkotovanie volieb. Mnohí prominentní aktivisti, ktorí utiekli do zahraničia, však takéto výzvy zverejňovali na sociálnych sieťach. V súvislosti s týmto opatrením dosiaľ zadržali desať osôb.