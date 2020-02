VOĽBY V ÍRSKU: Sinn Féin získala najviac prvých preferenčných hlasov

Dublin 10. februára (TASR) - Ľavicovo-republikánska strana Sinn Féin (SF, My sami) získala najviac - až 24,5 percenta - spomedzi prvých preferenčných hlasov odovzdaných v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v sobotu konali v Írsku. Informovala o tom agentúra DPA.



Sinn Féin si tak po sčítavaní prvých zakrúžkovných preferenčných hlasov odovzdaných v dovedna 39 volených obvodoch zabezpečila v 160-člennom írskom parlamente (Dáil) prinajmenšom 29 kresiel, píše DPA.



Za ňou nasledujú so zhodným výsledkom 22,2 percenta stredopravicová strana Fine Gael (FG, Rodina Írov) premiéra Lea Varadkara a opoziční konzervatívci z Fianna Fáil (FF, Vojaci osudu).



Strana zelených získala 7,1 percenta prvých preferenčných hlasov, Laborustická strana 4,4 percenta a ľavicovo orientovaní Sociálni Demokrati 2,9 percenta.



Súčasnú menšinovú vládu premiéra Varadkara podporuje opozičná Fianna Fáil, ktorá však vylúčila, že by po voľbách opäť pristúpila na takúto spoluprácu. Ako Varadkarova strana Fine Gael, tak aj Fianna Fáil pred voľbami vylučovali tiež sformovanie koalície so Sinn Féin, ktorá si želá zjednotenie Severného Írska a Írskej republiky, pripomenula britská spravodajská stanica BBC.



Micheál Martin, líder Fianna Fáil, však v nedeľu túto spoluprácu celkom nevylúčil, hoci uviedol, že medzi oboma stranami existujú značné nezrovnalosti dodal však, že jeho strana spraví, to čo bude najlepšie pre krajinu.



Írski voliči na základe tamojšieho volebného systému nehlasujú za konkrétne strany, ale volia si v preferenčnom poradí viacerých kandidátov naprieč rôznymi stranami. Voličom je umožnené, aby si zvolili aj poradie kandidátov. Táto skutočnosť následne sťažuje sčítanie všetkých hlasov, keďže jednotlivé hlasovacie lístky treba vyhodnocovať viackrát podľa týchto poradí.