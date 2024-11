Voľby v Írsku zrejme vyhrá Sinn Féin, vládnuť však asi opäť nebude

Dublin 29. novembra (TASR) - Írska hlavná opozičná strana Sinn Féin je na ceste k tesnému víťazstvu v piatkových všeobecných voľbách. Jej dvaja hlavní stredopravicoví rivali však pravdepodobne budú mať dostatok kresiel na to, aby opäť vládli bez nej, vyplýva z prvých odhadov exit polls. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podľa prvých odhadov získala ľavicovo orientovaná strana Sinn Féin 21,1 percenta hlasov voličov, tesne pred stredopravicovou stranou Fine Gael úradujúceho írskeho premiéra Simona Harrisa s 21 percentami. Na treťom mieste sa podľa exit polls umiestnil Harrisov koaličný partner, strana Fianna Fáil, so ziskom 19,5 percenta hlasov voličov.



Strany Fine Gael a Fianna Fáil ešte pred voľbami vyhlásili, že sa spolu budú usilovať vytvoriť vládnu koalíciu bez Sinn Féin - rovnako ako to urobili po všeobecných voľbách v roku 2020. Sinn Féin vtedy takisto v hlasovaní tesne zvíťazila, pripomína Reuters.



Tohtoročným voľbám dominoval domáci tlak na riešenie krízy v oblasti bývania či rastúci odpor voči migrácii, pre ktorú v krajine v posledných rokoch došlo k viacerým násilným nepokojom.