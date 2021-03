Voľby v Izraeli sa opäť skončili patom, vyplýva z konečných výsledkov

Jeruzalem 25. marca (TASR) - Zo sčítania všetkých hlasov odovzdaných v utorok v predčasných parlamentných voľbách v Izraeli vyplýva, že sa opäť skončili patom, keďže ani jeden z blokov nezískal v Knesete väčšinu. Informovala o tom agentúra AFP.



Blok vedený stranou Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua a zložený z pravicových a náboženských strán by v Knesete mohol obsadiť 59 poslaneckých kresiel. Na to, aby mal v 120-člennom parlamente väčšinu, mu však chýbajú dva mandáty.



Netanjahu, ktorý je po 12 rokoch pri moci najdlhšie pôsobiacim premiérom v dejinách Izraela, podľa AFP očakával, že utorkové voľby mu po troch nepresvedčivých voľbách od roku 2019 konečne umožnia vytvoriť jednotnú pravicovú koalíciu.



Medzičasom sa už Netanjahu nechal počuť, že zo snáh o vytvorenie koalície "nikoho nevylúči".



Mansúr Abbás, vodca Islamského hnutia (Ra'am) zastupujúceho záujmy izraelských Arabov, už naznačil, že za istých podmienok je otvorený podpore Netanjahuovej pravicovej koalície. Jeho hnutie by malo mať v Knesete štyroch poslancov.



Becal'el Smotrič, líder strany Židovský domov (Ha-bajit ha-jehudi), však na margo spomínaného spojenectva uviedol, že "pravicová vláda s podporou Abbása nebude".



Podľa AFP sa týmto Smotričovým vyhlásením "zabuchli dvere" k možnému spojeniu medzi izraelskými islamistickými a náboženskými židovskými stranami.



Denník The Times of Israel napísal, že Netanjahu ešte okrem hnutia Ra'am môže rokovať s koalíciou strán Pravica (Jamina), ktorá na základe výsledkov volieb bude mať sedem poslancov.



Blok strán, ktoré sa zaviazali, že nepodporia prípadnú vládu Netanjahua, má 58 mandátov - podľa AFP je však nepravdepodobné, že by na jeho základe vznikla vládna koalícia.



Do tejto skupiny strán okrem koalície Jamina patrí aj strana Budúcnosť existuje (Ješ Atid), blok Modrá a biela (Kachol lavan), Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu), Strana práce (Avoda), Nová nádej (Tikva Hadaša) a hnutie Energia (Merec).



Gideon Sa'ar, skúsený politik, ktorý v decembri vystúpil z Netanjahuovho Likudu, aby viedol stranu Nová nádej (Tikva Hadaša), ktorá získala šesť kresiel, vo štvrtok uviedol, že je "jasné, že Netanjahu nemá väčšinu na zostavenie vlády pod svojím vedením".



"Teraz je potrebné podniknúť kroky na uvedomenie si možnosti zostavenia vlády zmeny," napísal Sa'ar na svojom konte na sociálnej sieti Twitter. "Ako som povedal vo volebnú noc: Egá musia ísť bokom," dodal.



Likud však tento "blok zmeny" a potenciálnu vládu zmeny označil vo štvrtok za "protidemokratický blok".



"Jedinou zmenou, ktorú skutočne chcú, je priniesť zákony existujúce iba v Iráne s cieľom vylúčiť kandidátov a poprieť voľbu viac ako milióna občanov," uvádza sa vo vyhlásení strany Likud.



Vplyvný pravicový politik Avigdor Liberman však blok zmeny verejne podporil. Vo vyhlásení uviedol, že urobí "všetko" pre to, aby v Izraeli zabránil konaniu piatych volieb v priebehu dvoch rokov.