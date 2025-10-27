< sekcia Zahraničie
Voľby v Kamerune po ôsmykrát vyhral najstarší prezident Paul Biya
Autor TASR
Yaoundé 27. októbra (TASR) - V prezidentských voľbách z 12. októbra v Kamerune so ziskom 53,66 percenta hlasov po ôsmykrát zvíťazil 92-ročný Paul Biya. V pondelok to oznámila tamojšia Ústavná rada, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
Jeho hlavný rival a opozičný líder Issa Tchiroma Bakary skončil na druhom mieste so ziskom 35,19 percenta hlasov, hoci už dva dni po voľbách sa sám vyhlásil za víťaza. Biya vedie krajinu od roku 1982 a v súčasnosti je najstarším prezidentom sveta.
Čakanie na oficiálne výsledky v krajine sprevádzali nepokoje. Pri potýčkach s bezpečnostnými zložkami zahynuli najmenej štyria ľudia a viac ako stovka bola zatknutá. Na internete kolujú videá s bitkami protestujúcich a policajtov, ktorí sa snažili dav rozohnať slzotvorným plynom. Podľa agentúry AP znovuzvolenie Biyu rozhnevalo najmä mladých ľudí a podporovateľov opozície.
Biyova vláda bola opakovane obviňovaná z korupcie. Od novembra 2016 začali prevažne anglicky hovoriace oblasti na severozápade a juhozápade krajiny požadovať, aby sa v školách a na súdoch naďalej používal anglický jazyk. V dôsledku protestov bolo množstvo ľudí zabitých alebo uväznených. V septembri 2017 začali separatisti partizánsku vojnu za nezávislosť anglofónnych oblastí a vytvorenie federálnej republiky Ambazónia.
Kamerunom tiež otriasajú násilnosti páchané príslušníkmi teroristickej skupiny Boko Haram, ktorá vznikla v susednej Nigérii. Od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960 je Biya stále len druhou kamerunskou hlavou štátu.
