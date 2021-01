Alma Ata 10. januára (TASR) - Parlamentné voľby v Kazachstane vyhrala podľa exit pollu vládnuca strana Svetlo vlasti (Nur Otan) so ziskom takmer 72 percent hlasov. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.



Podľa zmieňovaného exit pollu, ktorý vykonala vládou schválená spoločnosť Public Opinion, prekonali sedempercentnú hranicu potrebnú na zisk poslaneckých mandátov aj dve ďalšie strany. Propodnikatelská strana Svetlá cesta (Ak žol) získala 10,18 percenta hlasov a Komunistická strana Kazachstanu, ktorá sa v novembri 2020 premenovala na Ľudovú stranu Kazachstanu, dostala 9,03 percenta hlasov. Obe strany majú zastúpenie aj v súčasnom parlamente, pripomína agentúra TASS.



Svoje právo hlasovať vo voľbách do dolnej komory parlamentu (mažlis) a do miestnych zastupiteľstiev (maslichat) využilo 63,3 percenta voličov, informovala Ústredná volebná komisia. Predbežné výsledky sa očakávajú v pondelok nadránom, píše agentúra DPA.



Voľby sprevádzali demonštrácie, pri ktorých kazašská polícia zadržala desiatky ľudí. Protest zvolali zástupcovia novovytvorenej Demokratickej strany Kazachstanu na čele s jej vodcom Žanbolatom Mamajom a zástupcovia hnutia Kazachstan, zobuď sa (Ojan, Kazachstan). Demonštranti apelovali na spoluobčanov, aby hlasovanie bojkotovali.



Podľa tlačovej agentúry Akipress bolo v hlavnom meste Alma Ata zadržaných viac ako 30 demonštrantov. Agentúra Interfax uviedla, že bližšie neurčený počet demonštrantov bol zadržaný aj v hlavnom meste Nur Sultan.



O poslanecké mandáty v dolnej komore parlamentu bojovalo päť politických strán, pričom všetky sú verné vláde, konštatovala AP. Sociálnodemokratická strana odmietla postaviť svojich kandidátov a voľby bojkotuje.



Parlamentné voľby v Kazachstane sa konali 18 mesiacov po zvolení Kasym-Žomarta Tokajeva za prezidenta krajiny.



Tokajev vystriedal na poste prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý v Kazachstane vládol od vyhlásenia nezávislosti v roku 1991 a ktorý v roku 2019 nečakane abdikoval. Napriek tomu má stále vplyv na politické dianie a je považovaný za najmocnejšieho muža v krajine. Tokajev ho označuje za svojho učiteľa, ale súčasne sa snaží prezentovať ako reformátor.