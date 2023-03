Voľby v Korutánsku vyhrala SPÖ, prišla však o deväť percent voličov

Klagenfurt 6. marca (TASR) — Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) sa stala víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v spolkovej krajine Korutánsko. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2018 však získala o vyše deväť percent hlasov menej — 38,9 percenta. Vyplýva to z konečných výsledkov, o ktorých informovali rakúske médiá.



Za najväčšie prekvapenie volieb je považovaný výsledok ľudovcov (ÖVP) kancelára Karla Nehammera, ktorí si polepšili o 1,6 percentuálneho bodu a dostali 17 percent hlasov. Prieskumy totiž predpovedali pre ÖVP značné straty.



Pred ÖVP sa dostala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorej dalo svoje hlasy 24,6 percenta voličov, teda o 1,6 percenta viac ako pred piatimi rokmi.



V krajinskom parlamente v Klagenfurte budú prvýkrát sedieť aj zástupcovia strany Team Kärnten (Tím Korutánsko), ktorá je považovaná za populistickú alternatívu FPÖ. Zatiaľ čo v roku 2018 získala len 4,4 percenta hlasov, v nedeľu to bolo až 10,1 percenta.



Naopak, na päťpercentnej hranici opäť zlyhali Zelení (3,8 percenta) a liberálna strana NEOS (tri percentá) opäť zlyhali na prekážke.



"Tento výsledok veľmi bolí,“ povedal 64-ročný korutánsky krajinský premiér Peter Kaiser (SPÖ). O vytvorení koalície chce rokovať so všetkými stranami zastúpenými v krajinskom parlamente.



V najjužnejšej rakúskej spolkovej krajine doteraz vládli SPÖ, ktorá je pri moci už desať rokov, a ÖVP. Čisto matematicky je možná aj koalícia pravicových konzervatívnych síl.



Debakel SPÖ v Korutánsku by mohol opäť rozprúdiť vnútrostranícku diskusiu o osobe predsedníčky najväčšej opozičnej strany na celoštátnej úrovni Pamele Rendiovej-Wagnerovej. Sociálni demokrati totiž zaznamenali prepad aj v januárových krajinských voľbách v Dolnom Rakúsku a nedokážu ťažiť z problémov, ako sú inflácia a dostupné bývanie.



Tretie a posledné krajinské voľby v Rakúsku v tomto roku sa uskutočnia 23. apríla v spolkovej krajine Salzbursko.