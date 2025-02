Voľby v Kosove opäť vyhralo Sebaurčenie, prišlo však o väčšinu

Priština 10. februára (TASR) — Kosovský premiér Albin Kurti sa vyhlásil za víťaza nedeľňajších parlamentných volieb. "Vyhrali sme a zostavíme ďalšiu vládu," povedal v pondelok krátko po polnoci svojim priaznivcom v kosovskom hlavnom meste Priština. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Podľa volebnej monitorovacej skupiny Demokracia v akcii, ktorá vychádza z výsledkov z 98 percent volebných miestností, získala Kurtiho vládnuca ľavicovo nacionalistická strana Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV) 40,4 percenta hlasov, v zákonodarnom zbore však stratila absolútnu väčšinu.



Na druhom mieste skončila so ziskom 21,7 percenta hlasov liberálna Demokratická strana Kosova (PDK). Stredopravicová Demokratická liga Kosova (LDK) získala 17,5 percenta a konzervatívna Aliancia pre budúcnosť (AAK) získala 7,2 percenta hlasov.



Ostatné strany neprekročili päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do 120-členného parlamentu, v ktorom je 20 kresiel vyhradených pre etnické menšiny: desať pre Srbov a rovnaký počet pre iné skupiny vrátane Bosniakov, Turkov a Rómov.



Štátna volebná komisia mala v deň volieb problémy s elektronickým spracovaním údajov a predbežné konečné výsledky preto oznámi až v pondelok ráno.



V doterajšom parlamente malo Sebaurčenie spolu so zástupcami etnických menšín pohodlnú väčšinu. Ak chce zostať pri moci, zrejme bude musieť spojiť sily s PDK alebo LDK. Teoreticky by prichádzalo do úvahy aj vytvorenie vlády bez účasti VV.



Kurti ako predseda vlády zvolil tvrdý postoj voči srbskej menšine, ktorá žije predovšetkým na severe Kosova. Jeho deklarovaným cieľom je rozložiť „paralelné štruktúry“, ktoré podporuje vláda v susednom Srbsku. Kosovské úrady okrem iného fakticky zakázali srbský dinár ako platobný prostriedok a zatvorili banky a pošty, čo vyvolalo kritiku EÚ.



Otvorená kritika prišla aj zo strany USA, ktorých podpora výrazne prispela k nezávislosti Kosova. Vyslanec nového amerického prezidenta Donalda Trumpa Richard Grenell nedávno na platforme X označil Kurtiho vládu za "nedôveryhodnú“. Sám Trump označil Kurtiho za "katastrofu".



Kosovo, ktoré malo štatút autonómnej oblasti, v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť. Srbská vláda to odmieta uznať a považuje ho naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.







