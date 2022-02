Voľby v Líbyi sa tento rok neuskutočnia, oznámil parlament

Benghází 7. februára (TASR) - Líbyjský parlament so sídlom v Tobruku na východe krajiny v pondelok oznámil, že tento rok sa v krajine nebudú konať žiadne voľby a že vo štvrtok rozhodne o novom predsedovi vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.



Medzinárodne uznávaná vláda národnej jednoty (GNU), ktorá sídli v Tripolise na západe Líbye a bola ustanovená pred rokom prostredníctvom mierového procesu podporovaného OSN, pritom tvrdí, že jej mandát je stále platný a že nemá v úmysle odstúpiť.



Tzv. tobrucký parlament od zmarenia zámeru na uskutočnenie volieb vypísaných na december roku 2021 pracuje na pláne krokov, ktoré by mali prispieť k normalizácii politickej situácie v krajine. Podľa tohto plánu by líbyjské politické inštitúcie mali najskôr zmeniť ústavné vyhlásenie, ktoré od revolúcie v roku 2011 slúžilo ako de facto dočasná ústava Líbye, a predložiť ho voličom na schválenie v referende. Voľby by sa potom nekonali ešte ďalších 14 mesiacov.



Tento týždeň by zároveň mali predstúpiť pred parlament kandidáti na predsedu vlády vrátane bývalého ministra vnútra Fathího Bašaghu.



Reuters konštatuje, že Líbya za tejto situáciu buď smeruje k novému rozdeleniu medzi navzájom súperiace mocenské centrá, alebo k ďalšej fáze rokovaní. Podľa agentúry tiež hrozí, že spory o legitimitu vlády a o to, ako a kedy by sa mali konať voľby, narušia krehký mier, ktorý v Líbyi vládne od leta roku 2020.



Predstavitelia OSN sa obávajú, že v Líbyi opäť zavládne dvojvládie.



Šéf súčasnej vlády národnej jednoty Abdal Hamíd Dubajba totiž nie je naklonený myšlienke vzdať sa svojej funkcie, podobne ako ani ľudia z jeho okolia, ktorým sa čiastočne pripisuje zodpovednosť za zrušenie volieb plánovaných na vlaňajší december.



OSN a Západ naliehajú na politické inštitúcie v Líbyi, aby stanovili nový dátum volieb, a nedohadovali sa o ďalších prechodných obdobiach, uviedol Reuters.



Podľa pôvodných plánov sa 24. decembra 2021 mali v Líbyi konať prezidentské voľby. V rovnakom termíne sa mali konať aj parlamentné voľby - už vlani v októbri však boli preložené na január roku 2022. Nekonali sa však ani v náhradnom termíne.



Denník Sabah v januári napísal, že Stephanie Williamsová, osobitná poradkyňa OSN pre Líbyu, presadzuje, aby sa voľby v Líbyi konali do júna, v súlade s plánom dohodnutým v roku 2020 za sprostredkovania OSN. Podľa vyjadrenia Williamsovej pre agentúru AP je takéto riešenie "veľmi rozumné a možné".



Zdôraznila, že voľby v Líbyi sú potrebné na to, aby sa vrátila dôvera občanov k tamojším štátnym inštitúciám. "Všetky inštitúcie trpia krízou legitimity," povedala s tým, že "nevidí pre Líbyu iné východisko ako mierový politický proces".



AFP svojho času konštatovala, že parlamentné a prezidentské voľby mali pomôcť zjednotiť krajinu po rokoch konfliktov a rozdelenia, ale spory o ich právny a ústavný rámec v plnej miere odhalili hĺbku rozkolu Líbye na východ a západ.