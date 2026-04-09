Voľby v Maďarsku: Ako ľudia hlasovali od roku 1990
Autor TASR
Budapešť 9. apríla (TASR) - V nedeľu 12. apríla sa budú v Maďarsku konať v poradí desiate demokratické voľby do Národného zhromaždenia, odkedy v krajine zmenou ústavy v októbri 1989 oficiálne skončil komunistický režim. Hlavný súboj o 199 poslaneckých mandátov by sa mal v nedeľu odohrať medzi vládnou stranou Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána a mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA Pétera Magyara.
TASR prináša v tejto súvislosti chronologický prehľad parlamentných volieb v Maďarsku od roku 1990.
1990
Prvé slobodné voľby v Maďarsku po páde železnej opony sa konali 25. marca (1. kolo) a 8. apríla (2. kolo). Volebná účasť v prvom kole bola 65,11 percenta a v druhom 45,54 percenta. Zvíťazilo pravicové Maďarské demokratické fórum (MDF). Predsedom vlády sa stal József Antall, ktorý však 12. decembra 1993 podľahol vo veku 61 rokov ťažkej chorobe. Na premiérskom poste ho vystriedal jeho stranícky kolega Péter Boross.
1994
Druhé slobodné voľby sa uskutočnili 8. a 29. mája. V kole využilo svoje hlasovacie právo 68,92 percenta voličov, v druhom kole 55,12 percenta. Zvíťazila v nich ľavicová Maďarská socialistická strana (MSZP). Na premiérsky post nastúpil Gyula Horn, predseda MSZP.
1998
Tretie voľby sa konali 10. a 24. mája. V prvom kole volilo 56,26 percenta voličov, v druhom 57,01 percenta. Po prvý raz v nich zvíťazil Zväz mladých demokratov - Maďarská občianska strana (Fidesz-MPP) a premiérom sa stal Viktor Orbán.
2002
Štvrté voľby sa uskutočnili 7. a 21. apríla. V prvom kole dosiahla volebná účasť 70,53 percenta a v druhom 73,51 percenta. Na počet hlasov zvíťazila koalícia Fidesz-MDF, vládu však zostavili Maďarská socialistická strana (MSZP) a Zväz slobodných demokratov - Maďarská liberálna strana (SZDSZ), pretože spolu získali viac poslaneckých mandátov. Premiérom sa stal Péter Medgyessy, ktorý počas volebného obdobia odstúpil a 29. septembra 2004 ho nahradil Ferenc Gyurcsány.
2006
Piate voľby sa konali 9. a 23. apríla. V prvom kole sa zúčastnilo 67,83 percenta voličov a v druhom 64,39 percenta. Obe kolá vyhrala ľavicová MSZP a premiérom ostal Gyurcsány. Na zjazde svojej strany 21. marca 2009 však oznámil, že podá demisiu. Od 14. apríla 2009 ho v úrade premiéra nahradil Gordon Bajnai.
2010
Šieste parlamentné voľby prebehli 11. a 25. apríla. Volebná účasť v prvom kole dosiahla 64,38 percenta. V druhom bola nižšia, keďže víťaz bol prakticky jasný, a dosiahla 46,64 percenta. Zvíťazila koalícia Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP). Volebný blok Fidesz-KDNP získal v zákonodarnom zbore dvojtretinovú väčšinu. Premiérom sa druhýkrát stal Orbán.
2014
V poradí siedme voľby sa konali 6. apríla. Išlo prvýkrát o jednokolové voľby podľa novej ústavy z roku 2011. Volebná účasť dosiahla 61,73 percenta. Voľby sa skončili jednoznačným víťazstvom Fideszu a KDNP. Orbán sa stal tretí raz premiérom.
2018
Ôsme parlamentné voľby sa uskutočnili 8. apríla, pričom účasť dosiahla 70,22 percenta. Opäť v nich zvíťazil Fidesz. Maďarským premiérom sa po štvrtý raz stal Orbán.
2022
V poradí deviate demokratické voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa konali 3. apríla. Účasť na voľbách dosiahla 69,49 percenta. Zvíťazil opäť vládny blok strán Fidesz-KDNP, ktorý bol pri moci od roku 2010. Premiérske kreslo piatykrát obsadil Viktor Orbán.
