VOĽBY V MAĎARSKU: Fidesz jasne znovu zvíťazil

Na archívnej snímke z 3. apríla 2022 líder opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko Péter Márki-Zay (uprostred) hovorí po voľbách do Národného zhromaždenia a referende v otázke ochrany detí pred propagandou LGBTI v Budapešti. Foto: TASR/AP

Maďarský premiér Viktor Orbán (uprostred) tlieska počas volebnej noci po parlamentných voľbách a referende o zákone na ochranu detí , 3. apríla 2022 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Budapešť 4. apríla (TASR) – Maďarský premiér Viktor Orbán zostane vo funkcii ďalšie štyri roky. Jeho vládny blok strán Fidesz-KDNP, ktorý je pri moci od roku 2010, dosiahol v nedeľňajších voľbách jasné víťazstvo a podľa doterajších výsledkov smeruje opäť k dvojtretinovej väčšine v parlamente. TASR informácie prevzala z agentúr APA, AP, AFP a MTI.Zo sčítania 91,06 percenta hlasov vyplýva, že Fidesz-KDNP by v 199-člennom parlamente obsadil 135 kresiel (67,84 percenta). Zoskupenie šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko by malo len 56 mandátov (28,14 percenta), ukazujú priebežné výsledky zverejňované Národnou volebnou kanceláriou (NVI).povedal Orbán podľa spravodajcu TASR pred stovkami priaznivcov, ktorí sa zhromaždili pred volebnou centrálou Fideszu.Opozícia, ktorá po prvý raz kandidovala proti Orbánovi zjednotená, vyjadrila sklamanie.povedal líder opozičného zoskupenia, konzervatívec Péter Márki-Zay, podľa ktorého však bolo vopred jasné, že to bude, keďže opoziční politici boli takmer vylúčení zo štátnych médií.vyhlásil Márki-Zay. Sám nezískal ani mandát vo svojom volebnom obvode v mestečku Hódmezővásárhely na juhovýchode Maďarska, kde je od roku 2018 primátorom a kde bol vyzývateľom dlhoročného poslanca Fideszu a exministra Jánosa Lázára.Prekvapením je podľa agentúr výsledok radikálneho pravicového Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré prekonalo päťpercentnú hranicu vstupu do parlamentu a mohlo by v ňom obsadiť sedem kresiel. Do zákonodarného zboru sa dostal ešte jeden zástupca nemeckej menšiny. Ten v uplynulých rokoch hlasoval spolu s Fideszom, všíma si APA.Účasť na voľbách dosiahla podľa NVI 69,49 percenta, čo je tesne za hodnotou spred štyroch rokov. Celkovo by to mohla byť tretia najvyššia účasť od roku 1990 – po rokoch 2002 (70,53 percenta) a 2018 (70,22 percenta).Spolu s parlamentnými voľbami sa v Maďarsku konalo referendum zamerané na získanie podpory pre zákon, ktorý má podľa Fideszu chrániť deti pred "propagandou" LGBTI. Čiastkové výsledky ukazujú, že bolo neúspešné vzhľadom na nedostatočný počet platných hlasov, píše AFP.