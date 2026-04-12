VOĽBY V MAĎARSKU MUSELI PRERUŠIŤ: V Pécsi a v Miškovci hlásia bomby
Prerušenie trvalo zhruba pol hodinu, psy nenašli žiadne výbušniny.
Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Parlamentné voľby v Maďarsku v nedeľu popoludní nakrátko prerušili v dôsledku bombových hrozieb v mestách Pécs a Miškovec. Podľa servera index.hu polícia so psami prehľadala budovy s volebnými miestnosťami a hlasovanie bolo na ten čas prerušené, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Hrozba sa týkala troch volebných miestností v Miškovci v Kultúrnom centre Gézu Gárdonyiho. Prerušenie trvalo zhruba pol hodinu, psy nenašli žiadne výbušniny.
Podobná situácia bola aj v Pécsi s volebnými miestnosťami v zdravotníckom centre na ulici Lánc.
Voľby sprevádza rekordná účasť - už po 17-tej hodine odhlasovalo viac než 74 percent oprávnených voličov, čo je najvyššia volebná účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.
Volebné miestnosti sa zatvoria o 19.00 h.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
