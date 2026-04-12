Voľby v Maďarsku zaznamenali vysokú účasť už v prvých piatich hodinách
Budapešť 12. apríla (TASR) - Účasť voličov v prvých piatich hodinách nedeľných parlamentných volieb v Maďarsku bola veľmi vysoká. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na ústrednú volebnú komisiu, podľa ktorej už odovzdalo hlas takmer 38 percent oprávnených voličov, píše TASR.
Pri posledných parlamentných voľbách v roku 2022 dosahovala účasť v rovnakom čase 25,8 percent, pripomenula DPA.
Volebné miestnosti sa Maďarsku otvorili o 6.00 h a zatvoria sa o 19.00 h. Hlavný volebný súboj prebieha medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, na ktorej čele je europoslanec Péter Magyar.
Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej výrazný líder Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010, pričom v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu.
