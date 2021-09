Voľby v Meklenbursku-Predpomoransku vyhrali opäť sociálni demokrati

Schwerin 26. Septembra (TASR) - Sociálni demokrati (SPD) premiérky Manuely Schwesigovej sa so ziskom 39 percent hlasov stali víťazmi nedeľňajších parlamentných volieb v nemeckej spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Vyplýva to z prognózy inštitútu Forschungsgruppe Wahlen, informoval na svojej stránke denník Süddeutsche Zeitung.



Druhou najsilnejšou stranou v krajinskom parlamente v Schwerine je opäť krajine pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá dostala 17 percent hlasov.



Tretiu priečku obsadili podľa prognózy so 14 percentami kresťanskí demokrati (CDU). Do parlamentu sa dostali aj strana Ľavica (desať percent hlasov), Zelení (6,5 percenta) a liberáli z FDP (šesť percent).



SPD jednoznačne zvíťazila aj v krajinských voľbách v roku 2016, keď získala 30,6 percenta hlasov. AfD vtedy získala 20,8 percenta hlasov a CDU 19 percent. Do parlamentu sa dostala aj strana Ľavica.



Manuela Schwesigová je premiérkou od 4. júla 2017. Stala sa ňou po tom, čo z tejto funkcie so zdravotných dôvodov odstúpil Erwin Sellering. SPD je v Meklenbursku-Predpomoransku pri moci od roku 1998. Od roku 2006 koalíciu s CDU, ktorá má v končiacom parlamente 44 zo 71 mandátov



Schwesigová zatiaľ jednoznačne nepovedala, s kým chce po voľbách vládnuť. Pred voľbami povedala, že sa bude snažiť zostaviť koalíciu, ktorá bude stabilná a spoľahlivá. Možnou alternatívou k súčasnej koalícii SPD-CDU by boli spojenectvá SPD so stranou Ľavica alebo Zelenými a FDP.