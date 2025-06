Voľby v Poľsku by vyhralo PiS, vládna Občianska koalícia stratila

Varšava 27. júna (TASR) - Parlamentné voľby v Poľsku by podľa najnovšieho prieskumu inštitútu IBRiS pre portál ONET v júni vyhralo opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) so ziskom 30,5 percenta hlasov. Vládna Občianska Koalícia (KO) by získala 25,8 percenta, čo predstavuje pokles o sedem a pol percentuálneho bodu oproti meraniu pred druhým kolom prezidentských volieb koncom mája. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Na treťom mieste by skončila Konfederácia s podporou takmer 17 percent. Do Sejmu by sa dostala aj strana Ľavica so ziskom vyše šesť percent hlasov a tiež Konfederácia Koruny Poľskej. Tá získala podporu vyše päť percent respondentov. Agentúra IBRiS ju zaradila do prieskumu vôbec prvý raz.



Po rozpade koalície Tretia cesta sa strany Poľsko 2050 a Poľská ľudová strana (PSL) objavili v prieskume samostatne. So ziskom štyri a pol, resp. štyri percentá by však zostali mimo parlamentu. Ako koalícia v predchádzajúcom meraní dosahovali šesť percent. Pod prahom zostala aj strana Razem, ktorú by podporili necelé štyri percentá respondentov.



Na základe výsledkov prieskumu tím Onet Data simuloval rozdelenie kresiel v Sejme. PiS by získalo 190 mandátov, KO 153, Konfederácia 92, Ľavica 19 a Konfederácia Koruny Poľskej šesť.



Možná koalícia strán PiS a Konfederácia by disponovala 282 mandátmi, čo by im umožnilo prehlasovať prezidentské veto, na ktoré je potrebných 276 hlasov. K väčšine potrebnej na zmenu ústavy by im chýbalo 25 hlasov.



Prieskum prichádza necelý mesiac po druhom kole prezidentských volieb, v ktorých kandidát podporovaný stranou PiS Karol Nawrocki porazil kandidáta vládnej Občianskej koalície pomerom 51 ku 49 percent hlasov.



Účasť vo voľbách, ak by sa konali teraz, deklarovalo necelých 60 percent opýtaných. Očakávaná volebná účasť by tak bola výrazne nižšia než v prezidentských voľbách 2025 a parlamentných voľbách 2023, ktoré dosiahli úroveň nad 70 percent. Prieskum sa uskutočnil 23. a 24. júna na vzorke 1100 respondentov metódou telefonického dopytovania.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)