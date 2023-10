Voľby v Poľsku spĺňali demokratické štandardy;kampaň bola konfrontačná

Varšava 16. októbra (TASR) - Parlamentné voľby, ktoré sa v nedeľu konali v Poľsku, spĺňali pravidlá politickej súťaže, ale vládna strana mala v predvolebnej kampani jasnú výhodu v podobe štátnych zdrojov a prístupu do verejnoprávnych médií. Vo svojej predbežnej hodnotiacej správe to v pondelok uviedla pozorovateľská misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Ako informoval denník Gazeta wyborcza, členovia pozorovateľskej misie vo svojej správe konštatujú, že parlamentné voľby sa vyznačovali rekordne vysokou účasťou voličov so širokým výberom politických programov a kandidátov, ktorí svoju kampaň mohli viesť slobodne.



Poukázali však na to, že vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) mala počas kampane jasnú výhodu v podobe pri využívaní prostriedkov zo štátnych zdrojov a verejnoprávnych médií.



Pozorovateľská misia zistila, že hoci verejnoprávna televízia poskytla voľný vysielací čas všetkým súťažiacim, jej politické spravodajstvo jasne propagovalo vládnu stranu a jej politiku a zároveň demonštrovalo otvorené nepriateľstvo voči opozícii.



Väčšina monitorovaných súkromných médií zaujala kritickú líniu proti vládnucej strane, zatiaľ čo niektoré jednoznačne uprednostňovali opozíciu, sumarizovali pozorovatelia.



Misia OBSE konštatovala, že Národná volebná komisia sa na voľby pripravila efektívne a napriek niektorým otázkam o svojej nestrannosti sa vo všeobecnosti tešila dôvere verejnosti. Všetky jej zasadnutia však boli neverejné, čo malo za následok nedostatočnú transparentnosť rozhodovacieho procesu, dodala OBSE.



Pozorovatelia zaznamenali ojedinelé prípady ohrozenia tajnosti hlasovania, keď voliči upravovali hlasovacie lístky mimo miest na to určených.



Parlamentné voľby, ktoré poľským voličom ponúkli rôzne politické alternatívy, sa konali v zložitom a polarizovanom politickom prostredí, pripomenula osobitná koordinátorka pozorovateľov z OBSE Pia Kaumaová.



Pozorovatelia konštatovali, že predvolebná kampaň v Poľsku bola síce celkovo pokojná, avšak vysoko konfrontačná a často negatívna, pričom kandidáti opakovane používali netolerantný, mizogýnny a diskriminačný jazyk vrátane naratívov proti migrantom z niektorých krajín, ktoré boli občas xenofóbne. Rozšírené boli osobné verbálne útoky proti lídrom hlavných politických strán.



"Boli sme svedkami polarizovanej kampane," hodnotila Azadeh Rojhanová, zástupkyňa vedúceho delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), ktorá však súčasne dodala, že napriek tomu bola účasť voličov vysoká a bola prejavom "odhodlania občanov podporovať demokraciu v Poľsku."



Medzinárodná pozorovateľská misia na parlamentné voľby v Poľsku mala celkovo 154 pozorovateľov zo 44 krajín, z toho 33 expertov a dlhodobých pozorovateľov vyslaných Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), 94 poslancov a zamestnancov Parlamentného zhromaždenia OBSE a 27 z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.