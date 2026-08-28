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Voľby v Quebecu sa uskutočnia 5. októbra, favoritmi sú separatisti
Quebec patrí k provinciám, ktoré najviac zasiahla obchodná vojna USA a Kanady.
Autor TASR
Quebec 28. augusta (TASR) - Parlamentné voľby v kanadskej provincii Quebec sa uskutočnia 5. októbra, oznámila vo štvrtok tamojšia premiérka Christine Fréchetteová. Vládu budú podľa prieskumov zrejme zostavovať separatisti, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Premiérka a líderka Koalície za budúcnosť Quebecu (CAQ) bude opäť kandidovať. Jej strana sa prvýkrát chopila moci v roku 2018 a o štyri roky neskôr znovu zvíťazila vo voľbách, no v prieskumoch momentálne zaostáva za separatistickou Quebeckou stranou (PQ), a to najmä pre hnev spoločnosti v dôsledku vysokých životných nákladov a problémového zdravotníckeho systému.
PQ má šancu dostať sa do quebeckej vlády prvýkrát za viac ako desať rokov. Strana dlhodobo sľubuje usporiadanie ďalšieho referenda o odčlenení sa od Kanady. Líder PQ Paul St-Pierre Plamondon však minulý týždeň vyhlásil, že strana nezvolá referendum, kým americký prezident Donald Trump neskončí v úrade - v roku 2029.
Quebec patrí k provinciám, ktoré najviac zasiahla obchodná vojna USA a Kanady. Negatívny postoj voči Trumpovi má percentuálne viac Quebečanov ako obyvateľov ktorejkoľvek inej kanadskej provincie.
Dve predchádzajúce referendá o nezávislosti v rokoch 1980 a 1995 neuspeli a séria prieskumov verejnej mienky za posledné dva roky ukazuje, že prevažná väčšina Quebečanov aj v súčasnosti odmieta myšlienku odtrhnutia sa od Kanady.
Premiérka a líderka Koalície za budúcnosť Quebecu (CAQ) bude opäť kandidovať. Jej strana sa prvýkrát chopila moci v roku 2018 a o štyri roky neskôr znovu zvíťazila vo voľbách, no v prieskumoch momentálne zaostáva za separatistickou Quebeckou stranou (PQ), a to najmä pre hnev spoločnosti v dôsledku vysokých životných nákladov a problémového zdravotníckeho systému.
PQ má šancu dostať sa do quebeckej vlády prvýkrát za viac ako desať rokov. Strana dlhodobo sľubuje usporiadanie ďalšieho referenda o odčlenení sa od Kanady. Líder PQ Paul St-Pierre Plamondon však minulý týždeň vyhlásil, že strana nezvolá referendum, kým americký prezident Donald Trump neskončí v úrade - v roku 2029.
Quebec patrí k provinciám, ktoré najviac zasiahla obchodná vojna USA a Kanady. Negatívny postoj voči Trumpovi má percentuálne viac Quebečanov ako obyvateľov ktorejkoľvek inej kanadskej provincie.
Dve predchádzajúce referendá o nezávislosti v rokoch 1980 a 1995 neuspeli a séria prieskumov verejnej mienky za posledné dva roky ukazuje, že prevažná väčšina Quebečanov aj v súčasnosti odmieta myšlienku odtrhnutia sa od Kanady.