Voľby v Rakúsku prvýkrát vyhrala populistická Slobodná strana Rakúska

Viedeň 29. septembra (TASR) — Nedeľňajšie parlamentné voľby v Rakúsku prvýkrát od svojho vzniku vyhrala v súčasnosti opozičná krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) pred Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Karla Nehammera a sociálnymi demokratmi (SPÖ). Do parlamentu sa dostali aj Zelení, ktorí sú súčasťou vládnucej koalície, ako aj liberálna strana NEOS. TASR o tom informuje podľa prognózy inštitútu Foresight zverejneného verejnoprávnou televíziou ORF po zatvorení volebných miestností o 17.00 h.



FPÖ podľa týchto údajov získala 29,1 percenta hlasov, čo je o 13 percent viac ako v roku 2019. Ľudovci prišlo o vyše 11 percent hlasov a skončili druhí so ziskom 26,2 percenta. SPÖ je tretia so ziskom 20,4 percenta hlasov (0,8percenta).



Do jednokomorového parlamentu, Národnej rady, sa dostali ešte Zelení, ktorí podľa prognózy dostali 8,6 percenta hlasov (5,3) a strana NEOS so ziskom 8,8 percenta (+0,7).



Naopak, pred bránami parlamentu zostalo ďalších sedem strán vrátane Komunistickej strany Rakúska (KPÖ) či Strany piva (Bierpartei).



V prepočte na mandáty by FPÖ mala v novom parlamente 57 kresiel (2019: 31), ÖVP 52 (71), SPÖ 40, NEOS 17 (15) a Zelení takisto 17 (26).



Svoj hlas vo voľbách mohlo odovzdať takmer 6,4 milióna občanov.



Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane bola migrácia. Líder FPÖ Herbert Kickl prisľúbil, že v prípade víťazstva a vytvorenie novej vlády v tejto oblasti tvrdo zasiahne a urýchli deportácie migrantov do ich domovských krajín.



Otázka podoby budúcej koaličnej vlády zostáva otvorená. FPÖ napriek víťazstvu nemá prípadnú účasť vo vláde neistú. Z doterajších parlamentných strán spoluprácu so slobodnými nevylučujú len ľudovci. Nehammer avizoval, že ÖVP by bola ochotná vstúpiť do koalície s FPÖ pod podmienkou, že by si Kickl nenárokoval post kancelára.



Práve Kickl dostal FPÖ na prvé miesta predvolebných prieskumov. Pod jeho vedením strana vyhrala aj júnové voľby do Európskeho parlamentu.