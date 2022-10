Voľby v Republike srbskej vedie Dodik, jeho súperka hovorí o podvode

Banja Luka 3. októbra (TASR) - Predbežné výsledky volieb v Bosne a Hercegovine (BaH) naznačujú, že bosnianskosrbský líder Milorad Dodik je na najlepšej ceste k volebnému víťazstvu a k získaniu tretieho mandátu na poste prezidenta Republiky srbskej (RS) - srbskej entity v BaH.



Ako informovala agentúra AFP, ešte počas noci sa pritom zdalo, že Dodik utrpí vo voľbách ohromujúcu porážku. Jeho súperka Jelena Trivičová vtedy dokonca vyhlásila, že ho v boji o post prezidenta RS porazila.



Podľa bosnianskej volebnej komisie napokon Dodik získal 49 percent hlasov v porovnaní so 42 percentami hlasov Trivičovej. Ide o predbežný výsledok po spočítaní hlasov odovzdaných v 82 percentách volebných miestností v RS.



"Najnovšie výsledky potvrdzujú naše veľké víťazstvo," uviedla v pondelok Dodikova strana Zväz nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) na platforme Twitter.



Trivičová - 39-ročná univerzitná profesorka ekonómie - a jej strana v pondelok obvinili Dodika z volebného podvodu a vyhlásili, že výsledky volieb boli zmanipulované.



"Celý proces bol kontaminovaný," povedala Trivičová novinárom v hlavnom meste RS, v meste Banja Luka.



"Volebný proces by sa mal zopakovať v celej RS," dodala. "To je náš konečný cieľ," uviedla.



Boj o post prezidenta RS nebol jediným prekvapením nedeľného večera: v súboji o kreslo prislúchajúce moslimskej entite v trojčlennom predsedníctve BaH zvíťazil Denis Bečirovič, ktorý s prehľadom porazil Bakira Izetbegoviča - jednu z výrazných postáv na politickej scéne v BaH po vojnách 90. rokov.



Izetbegovič, syn prvého prezidenta nezávislej Bosny, túto funkciu zastával dve volebné obdobia.



Agentúra AFP pripomína, že aj takmer tri desaťročia po občianskej vojne v tejto balkánskej krajine zaťažuje Bosnu bremeno etnických rozporov. Krajine naďalej vládne nefunkčný administratívny systém vytvorený na základe mierovej dohody z Daytonu v roku 1995. Dohodou sa skončila krvavá občianska vojna, z veľkej časti sa ňou však nepodarilo vytvoriť rámec pre politický rozvoj krajiny.



Bosna tak zostáva rozdelená na srbskú entitu - Republiku srbskú (RS) - a moslimsko-chorvátsku federáciu, ktorým vládne slabá centrálna vláda, píše AFP.



Po skončení vojny etnické politické strany dlho zneužívali rozdelenie krajiny v snahe udržať si moc.



Napr. Dodik už roky podnecuje napätie svojimi častými výzvami, aby sa bosnianski Srbi ešte viac oddelili od centrálnych inštitúcií krajiny, za čo si v januári vyslúžil nové sankcie zo strany Spojených štátov.



Voliči v BaH v nedeľu v rámci všeobecných volieb rozhodovali o zložení trojčlenného predsedníctva Bosny, ústredného bosnianskeho parlamentu a parlamentov oboch entít, ako aj o prezidentovi a viceprezidentovi RS.