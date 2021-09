Voľby v Rusku: Na Kamčatke a Čukotke sa otvorili volebné miestnosti

Moskva 17. septembra (TASR) - V Rusku sa začali voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa. Ako prvé sa otvorili volebné miestnosti na ruskom Ďalekom východe. Úrady na Kamčatke a Čukotke spustili hlasovanie v piatok o 8.00 h miestneho času (štvrtok 22.00 h SELČ). Informovala o tom ruská televízia Russia Today (RT).



Proces hlasovania bude pre pandémiu koronavírusu trvať tri dni, od piatka až do nedele. Občania Ruskej federácie majú možnosť voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v hlavnom meste budú konať doplňujúce voľby do Moskovskej dumy.



Voľby do ruskej Štátnej dumy sa uskutočnia podľa zmiešaného systému. Polovicu zo 450 poslancov voličov zvolia zo straníckych kandidátnych listín a druhú polovicu v jednomandátových volebných obvodoch.



O priazeň voličov sa uchádza celkovo 14 politických strán: Komunistická strana Ruskej federácie; Zelení; Liberálnodemokratická strana Ruska; Noví ľudia; Jednotné Rusko; Spravodlivé Rusko - Za pravdu; Jabloko; Strana rastu; Ruská strana slobody a spravodlivosti; Komunisti Ruska; Občianska platforma; Zelená alternatíva; Vlasť a Strana dôchodcov.



Podľa prieskumov verejnej mienky sa očakáva víťazstvo vládnucej strany Jednotné Rusko, napísal server The Moscow Times.