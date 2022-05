Voľby v Severnom Porýnii-Vestfálsku vyhrali kresťanskí demokrati

Düsseldorf 16. mája (TASR) – Kresťanskodemokratická únia (CDU) jasne zvíťazila v nedeľňajších voľbách v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Sociálni demokrati spolkového kancelára Olafa Scholza utrpeli výraznú porážku, vyplýva z predbežných konečných výsledkov zverejnených v pondelok nadránom.



Konzervatívci krajinského premiéra Hendrika Wüsta dostali 35,7 percenta hlasov. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) skončila so ziskom 26,7 percenta, informovala agentúra DPA.



CDU si oproti predchádzajúcim voľbám polepšila o takmer tri percentá, zatiaľ čo sociálni demokrati si o vyše štyri percentá pohoršili. Najvýraznejší posun zaznamenala strana Zelených, ktorú podporilo 18,2 percenta voličov, čo je v porovnaní s voľbami v roku 2017 takmer trojnásobok.



Napriek úspechu CDU však jej doterajšia krajinská koalícia s liberálmi z FDP príde o väčšinu v regionálnom parlamente, keďže FDP klesla o viac ako polovicu na len 5,9 percenta. Rozhodujúci pri tvorbe novej vlády tak budú práve Zelení. Nemecké médiá spomínajú možné spojenectvo CDU so Zelenými, no tiež prípadnú snahu SPD dohodnúť sa so Zelenými a FDP.



Do krajinského parlamentu v Düsseldorfe sa dostala ešte pravicovopopulistická AfD, ktorá tesne prekročila hranicu piatich percent. Účasť voličov dosiahla historické minimum na úrovni 55,5 percent.



Víťazstvo konzervatívcov v Severnom Porýní-Vestfálsku bude podľa pozorovateľov významnou vzpruhou pre CDU aj na spolkovej úrovni, kde sa dostala do opozície po odchode dlhoročnej kancelárky Angely Merkelovej.



Severné Porýnie-Vestfálsko sa považuje za priemyselnú základňu Nemecka a nachádzajú sa v ňom veľké mestá ako Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Dortmund, Bonn či Essen. V tejto spolkovej krajine môže hlasovať 13 miliónov občanov, čo je asi pätina všetkých oprávnených voličov v Nemecku.



Tamojšie hlasovanie sa preto považuje aj za akési "malé spolkové voľby" a dôležitú skúšku pre spolkovú politiku, kancelára Scholza, ktorý čelí silnejúcej kritike za údajne nedostatočnú reakciu na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine, i opozičného lídra a šéfa CDU Friedricha Merza.



Drvivým víťazstvom CDU sa pred týždňom skončili aj krajinské voľby v Šlezvicku-Holštajnsku, ktorými sa pre stranu skončila séria volebných neúspechov. Scholzova SPD tam získala len približne 16 percent hlasov, zatiaľ čo kresťanskí demokrati 43 percent.