Voľby v Severnom Porýnii-Vestfálsku vyhrali kresťanskí demokrati
Severné Porýnie-Vestfálsko sa považuje za priemyselnú základňu Nemecka a nachádzajú sa v ňom veľké mestá ako Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Dortmund, Bonn či Essen.
Autor TASR
Düsseldorf 15. septembra (TASR) - V nedeľňajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko podľa predbežných konečných výsledkov zvíťazili s 33,3 percentami kresťanskí demokrati (CDU). Na druhom mieste skončili sociálni demokrati (SPD) so ziskom 22,1 percenta, Alternatíva pre Nemecko (AfD) získala 14,5 percenta hlasov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Štvrtou najúspešnejšou stranou boli Zelení so ziskom 13,5 percenta, piata Ľavica získala 5,6 percenta a Slobodná demokratická strana (FDP) dosiahla výsledok 3,7 percenta. Najväčší prepad zaznamenali Zelení, ktorých v roku 2020 volilo 20 percent voličov.
Takmer 14 miliónov voličov v Severnom Porýnii-Vestfálsku si v nedeľu vyberalo svojich zástupcov na lokálnej úrovni. Okrem krajinského parlamentu rozhodli aj o tom, kto bude najbližších päť rokov viesť 396 miest a kto zasadne v 31 miestnych radách.
Voľby v najľudnatejšej spolkovej krajine boli považované za prvú skúšku nálad voličov po februárových celoštátnych voľbách. V Severnom Porýnii-Vestfálsku je pri moci CDU už od roku 1999. V súčasnosti vládne v koalícii so Zelenými.
Severné Porýnie-Vestfálsko sa považuje za priemyselnú základňu Nemecka a nachádzajú sa v ňom veľké mestá ako Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Dortmund, Bonn či Essen. V tejto spolkovej krajine môže hlasovať takmer 14 miliónov občanov, čo je asi pätina všetkých oprávnených voličov v Nemecku.
