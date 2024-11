Voľby v Štajersku vyhrala s výrazným náskokom strana FPÖ

Graz 24. novembra (TASR) — Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) sa stala víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v spolkovej krajine Štajersko. Na druhom mieste skončili ľudovci (ÖVP), tretí sú sociálni demokrati (SPÖ). Do parlamentu by sa ešte dostali Zelení, liberálna strana NEOS a komunisti (KPÖ) nemajú miesto isté. Vyplýva to z prognózy inštitútu Foresight pre agentúru APA a telerozhlas ORF, zverejnenej krátko po zatvorení volebných miestností o 16.00 h SEČ.



Podľa prognózy založenej na sčítaní 69 percent hlasov získali slobodní 35,4 percenta hlasov, čo je o takmer 18 percent viac ako v roku 2019. ÖVP dostala 26,7 percenta hlasov (-9,4 percenta), SPÖ 21,6 percenta (-1,4 percenta) a Zelení 6,1 percenta (-6 percent).



Dve strany NEOS (5,8 percenta) a Komunistická strana Rakúska (KPÖ, štyri percentá) miesto v parlamente ešte nemajú isté. V Štajersku nie je pre vstup do krajinského parlamentu rozhodujúca percentuálna hranica, ale získanie tzv. základného mandátu (Grundmandat) v niektorom z volebných obvodov.



Štatistická odchýlka prieskumu je 1,2 percentuálneho bodu.



Slobodní by mali mať v novom krajinskom sneme 18 mandátov, ľudovci 13, SPÖ desať a Zelení tri. Znamená to, že ľudovci a SPÖ, ktorí doteraz tvorili koaličnú vládu, by mali v 48-miestnom parlamente len 23 kresiel a potrebovali by ďalšieho partnera.



Ak sa do parlamentu dostanú aj strany KPÖ a NEOS, mali by po dva mandáty.



Volebná účasť v štvrtej najväčšej spolkovej krajine dosiahla podľa prognózy 70 percent, čo je o necelých sedem percent viac ako v roku 2019.



FPÖ vyhrala voľby v Štajersku po prvý raz. Pred ôsmimi týždňami prvýkrát zvíťazila aj v celoštátnych voľbách, no vládu zostavovať nebude.



ÖVP zaznamenala v nedeľu v Štajersku svoj historicky najhorší výsledok. Voľby sú sklamaním aj pre SPÖ. "Sme veľmi sklamaní. Nikto z nás nedosiahol svoje volebné ciele,“ povedal jej predstaviteľ Florian Seifert.