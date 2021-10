Voľby v Taliansku: Vo veľkých mestách uspeli najmä kandidáti ľavice

Rím 5. októbra (TASR) - Kandidáti ľavice podľa odhadov a predbežných výsledkov uspeli vo viacerých talianskych krajských mestách v prvom kole dvojdňových komunálnych volieb. V Miláne, Bologni a Neapole totiž získali vyše 50 percent hlasov, čo naznačuje, že v týchto mestách zvíťazia bez toho, aby sa o hlasy voličov museli uchádzať aj v druhom kole volieb. Informovali o tom v noci na utorok agentúry ANSA a DPA.



Približne 12 miliónov oprávnených voličov mohlo v komunálnych voľbách hlasovať od nedele do pondelka. Voľby, v ktorých ľudia rozhodujú o zložení miestnych zastupiteľstiev a nových starostoch, sa konali v 1192 obciach a mestách, vrátane miest ako Rím, Miláno, Neapol, Turín či Bologna a sú vo všeobecnosti považované za skúšku politických strán pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa v Taliansku mali konať na jar v roku 2023.



Podľa predbežných výsledkov získal v Miláne viac ako 57 percent hlasov súčasný starosta mesta Beppe Sala zo stredoľavicovej Demokratickej strany. V Turíne vedie pred kandidátom pravice Paolom Damilanom kandidát Demokratickej strany Stefano Lo Russo. Neočakáva sa ale, že Lo Russo získa viac ako 50 percent hlasov potrebných na celkové víťazstvo. S Damilanom sa tak zrejme stretne o dva týždne v druhom kole volieb. Kandidát ľavice v Neapole, ktorým je Gaetano Manfredi, by mal zvíťaziť aj v Neapole. Manfrediho podporuje tiež populistické a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), píše DPA.



V talianskom hlavnom meste sa podľa odhadov v druhom kole volieb stretne kandidát aliancie pravicových strán Enrico Michetti a bývalý minister Roberto Gualtieri hospodárstva zo stredoľavicovej Demokratickej strany. Súčasná starostka Ríma Virginia Raggiová z Hnutia piatich hviezd by so ziskom zhruba 20 percent mala skončiť na treťom alebo štvrtom mieste a svoj mandát tak pravdepodobne neobháji.



Raggiová sa funkcie starostky Ríma ujala v roku 1016, pričom jej mandát sprevádzali problémy s odvozom odpadu, či napríklad aj so zastaranými a zle udržiavanými vozidlami verejnej dopravy či stanicami metra.



Líder krajne pravicovej strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini naopak zlé výsledky svojej strany v komunálnych voľbách pripisoval neskorému výberu kandidátov. "Z tejto chyby sa poučíme," povedal v pondelok Salvini .



Ako uvádza agentúra DPA, v komunálnych voľbách zahlasovalo v Taliansku 54,7 percenta z vyše 12 miliónov oprávnených voličov, čo je o šesť percent menej v porovnaní s komunálnymi voľbami v roku 2016. V prípade, že žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa v obciach s viac ako 15.000 obyvateľmi bude 17.-18. októbra konať druhé kolo volieb.