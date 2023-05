Voľby v Turecku sprevádzajú presuny obyvateľov do domovských regiónov

Ankara 12. mája (TASR) - Autobusové stanice v Turecku sú preplnené cestujúcimi, ktorí sa vracajú do svojich volebných okrskov, aby odovzdali svoj hlas v nedeľných parlamentných a prezidentských voľbách. Veľký záujem je aj o vlakové a letecké spojenia na vnútroštátnych linkách.



Ako vo svojom spravodajstve v piatok píše turecký denník Hürriyet, pri "migrácii" pred voľbami sa zvyčajne ľudia vracajú z metropol v západnej časti Turecka do miest na východe. Tento rok sa však do iných miest presúvajú aj ľudia z južných provincií, ktoré 6. februára zasiahla séria zemetrasení.



Predseda Tureckej federácie vodičov autobusov Birol Özcan sa pre denník Hürriyet vyjadril, že takýto záujem o cestu autobusom ešte nikdy nezažili.



"Vo všeobecnosti z Istanbulu každý deň odchádza 1000 alebo 1200 autobusov. Očakávame však, že od 12. mája tento počet dosiahne 2500," vysvetlil Özcan.



Dodal, že politické strany si na tento účel tiež prenajali približne 4000 autobusov určených pre voličov a úradníkov volebných komisií.



Denník Hürriyet informoval, že v Turecku sa organizuje aj kampaň "preplatený lístok" pre občanov, ktorí sú ako voliči registrovaní v zóne, kde vo februári došlo k ničivým zemetraseniam. V rámci tejto kampane môžu darcovia zaplatiť lístky na autobus, ktoré následne využijú ľudia zo zemetrasením zasiahnutých oblastí.



Doteraz bolo prijatých takmer 12.000 žiadostí o takéto lístky, pričom približne 8000 z nich bolo vybavených kladne, uviedol Mehmet Bilgič z občianskeho hnutia, ktoré sa mobilizuje na podporu participatívnej demokracie v Turecku.



Turecký štátny Úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) predtým oznámil, že uhradí náklady na dopravu tých, ktorí prežili zemetrasenie a vracajú sa na voľby do svojho domovského regiónu.



Parlamentné a prezidentské voľby sa v Turecku budú konať túto nedeľu, 14. mája. Právo voliť v nich má viac ako 64 miliónov občanov.