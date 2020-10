Voľby v USA: Čo ste o prezidentských voľbách dosiaľ (možno) nevedeli

Volič Terry Freeman odchádza z volebnej miestnosti po jeho hlasovaní v predčasných voľbách v meste Clearwater, v americkom štáte Florida 19. októbra 2020. Americký prezident Donald Trump i jeho demokratický súper v novembrových prezidentských voľbách Joe Biden vyzvali v nedeľu svojich podporovateľov, aby svoje hlasy odovzdali čím skôr - v predčasnom hlasovaní. Foto: TASR/AP

Voliči počas príchodu na hlasovanie v predčasných voľbách v meste Clearwater, v americkom štáte Florida 19. októbra 2020. Americký prezident Donald Trump i jeho demokratický súper v novembrových prezidentských voľbách Joe Biden vyzvali v nedeľu svojich podporovateľov, aby svoje hlasy odovzdali čím skôr - v predčasnom hlasovaní. Foto: TASR/AP

Washington 22. októbra (TASR) – Tohtoročné prezidentské voľby v Spojených štátoch sú naplánované na 3. novembra. Obhajca úradu Donald Trump je v poradí 45. americkým prezidentom. Ten sa volí od roku 1789.TASR prináša v tejto súvislosti prehľad zaujímavostí spätými s prezidentskými voľbami v USA.Prvým prezidentom Spojených štátov sa stal 30. apríla 1789 George Washington a bol jediným, ktorý získal 100 percent hlasov voličov. S menom prvej hlavy štátu sa viažu aj ďalšie prvenstvá: predniesol najkratší inauguračný prejav - trval necelé dve minúty a obsahoval 133 slov. Taktiež sa stal prvým americkým prezidentom, ktorý sa objavil na poštovej známke.Spomedzi doterajších 45 prezidentov USA bol najdlhšie v úrade Franklin Delano Roosevelt. V Bielom dome zotrval viac ako 12 rokov (1933-45), presne 4422 dní. Stal sa jediným, ktorý zvíťazil vo voľbách celkove štyrikrát.Najkratšie – 31 dní - zastával prezidentský úrad William Henry Harrison. Jeho inauguračný prejav, ktorý predniesol 4. marca 1841, bol však najdlhší spomedzi všetkých amerických prezidentov. Šesťdesiatosemročný Harrison rečnil dve hodiny v chladnom počasí bez klobúka a kabáta. Zomrel mesiac potom, 4. apríla 1841, na zápal pľúc a bol prvým prezidentom, ktorý zomrel počas trvania mandátu.Jedinou hlavou štátu v dejinách USA, ktorá bola v prezidentskom úrade dva razy, ale nie v nasledujúcich funkčných obdobiach za sebou, sa stal demokrat Stephen Grover Cleveland. Najvyšší post zastával ako 22. americký prezident v rokoch 1885-89 a ako 24. prezident v rokoch 1893-97.Počas vykonávania úradu zomrelo celkove osem amerických prezidentov. Štyria z nich prirodzenou smrťou: William Henry Harrison (1841), Zachary Taylor (1850), Warren Gamaliel Harding (1923) a Franklin Delano Roosevelt (1945). Štyria boli zavraždení: Abraham Lincoln (1865), James Abram Garfield (1881), William McKinley (1901) a John Fitzgerald Kennedy (1963).V USA nezastávala ešte nikdy prezidentský úrad žena. Vôbec prvou, ktorá kandidovala na post hlavy štátu, bola v roku 1872 burzová maklérka a bojovníčka za rovnoprávnosť žien Victoria Woodhullová.Uplynulo viac ako 100 rokov, čo sa do cieľovej rovinky v boji o prezidentský úrad dostala ďalšia žena, Hillary Clintonová. V roku 2008 však prehrala vo vnútrostraníckom súboji a oficiálnym kandidátom Demokratickej strany sa stal neskorší prezident Barack Obama, ktorý bol zároveň prvým afroamerickým prezidentom Spojených štátov (2009-17).V roku 2016 sa Hillary Clintonová opäť zapojila do predvolebnej kampane, keď sa prebojovala až do samotného finále. V súboji proti republikánovi Donaldovi Trumpovi však neuspela.V roku 2000 padlo rozhodnutie až 35 dní po volebnom dni, keď o víťazovi hlasovania prvýkrát v dejinách rozhodol Najvyšší súd USA. Vďaka volebným hlasom z Floridy sa stal prezidentom republikán George W. Bush, ktorý porazil demokrata Ala Gora. Na Floride bol v tom období guvernérom brat Georgea W. Busha, Jeb Bush.Najstarším prezidentským kandidátom, ktorý uspel v boji o Biely dom bol úradujúci prezident Donald Trump, ktorý mal v čase inaugurácie 70 rokov 7 mesiacov. Dovtedy bol najstarším prezidentským kandidátom Ronald Reagan (1981 – 1989), ktorý sa stal hlavou štátu keď mal 69 rokov 11 mesiacov. Keby bol ale za prezidenta zvolený Joe Biden, súčasný protikandidát Donalda Trumpa, tak už od prvých dní by sa stal najstaršou hlavou v histórii USA, pretože počas inaugurácie by mal 78 rokov.Naopak – najmladším prezidentom bol Theodore Roosevelt (1901-09), ktorý mal pri nástupe do úradu 42 rokov a 10 mesiacov.Najvyššou hlavou v dejinách Spojených štátov bol prezident Abraham Lincoln (1861-65), ktorý meral 1,93 metra. Najmenším obyvateľom Bieleho domu bol s výškou 1,63 metra James Madison (1809-17).Najviac detí – 15 - spomedzi amerických prezidentov mal John Tyler (1841-45), ktorý bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou mal osem detí a s druhou sedem.Astronauti dostávajú hlasovacie lístky z Johnsonovho vesmírneho strediska v Texase prostredníctvom zabezpečeného e-mailu. Keď ich vyplnia, pošlú hlasovacie lístky späť na Zem do riadiaceho strediska NASA a odtiaľ putujú k volebným orgánom. Prvý Američan, ktorý volil prezidenta z vesmíru, bol v roku 2004 Leroy Chiao.