Voľby v USA môže rozhodnúť Pensylvánia i kombinácia iných štátov

Washington 7. novembra (TASR) - Víťazstvom v štáte Pensylvánia by demokratický kandidát Joe Biden získal 270 hlasov voliteľov potrebných na víťazstvo v amerických prezidentských voľbách, napísala v sobotu na svojej webovej stránke stanica CNN.



Demokratický kandidát však môže potrebných 270 hlasov voliteľov získať aj bez Pensylvánie, píše CNN a dodáva, že víťazstvá v najmenej dvoch štátoch z trojice Arizona, Georgia a Nevada by Bidena "dostali" do Bieleho domu.



Biden si v sobotu počas pokračujúceho sčítavania hlasov udržiava pred svojím súperom úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom náskok v štátoch Arizona, Georgia, Nevada a Pensylvánia. Trump je na čele v Severnej Karolíne.



Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump ich má podľa CNN zatiaľ 213. Na zvolenie je potrebných najmenej 270 hlasov voliteľov.



Ak by Biden vyhral v Pensylvánii a získal tamojších 20 voliteľov, mal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom USA.



Trump by na víťazstvo potreboval získať Pensylvániu i Georgiu (16 hlasov voliteľov), ktorá je tradične republikánskym štátom. Od roku 1992 tam v prezidentských voľbách nevyhral žiadny demokrat.