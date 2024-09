Voľby v USA sa pomocou AI snaží najviac ovplyvniť Rusko

Washington 23. septembra (TASR) - Rusko vytvorilo pomocou umelej inteligencie viac obsahu zameraného na ovplyvňovanie novembrových prezidentských volieb v USA ako ktorákoľvek iná krajina. V pondelok to uviedol pod podmienkou anonymity jeden z predstaviteľov amerických spravodajských služieb, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Cieľom vytvoreného AI obsahu je podľa zdroja podpora bývalého prezidenta a súčasného republikánskeho kandidáta na hlavu štátu Donalda Trumpa. Naopak, demokratická nominantka Kamala Harrisová je často terčom očierňovania vrátane konšpirácií. Ministerstvo spravodlivosti USA už predtým varovalo, že Rusko predstavuje hrozbu pre nadchádzajúce voľby, ktoré sa uskutočnia 5. septembra.



Predstaviteľ amerických spravodajských služieb tvrdí, že pokusy o ovplyvňovanie volieb prostredníctvom umelej inteligencie zaznamenali aj z Iránu. A to napríklad písaním nepravdivých článkov pre falošné weby.



USA podľa zdroja doteraz nezaznamenali, že by sa výsledky volieb snažili nejakými konkrétnymi operáciami ovplyvniť aktéri z Číny.