Voľby v USA splnili pravidlá politickej súťaže, boli však polarizované

Členka volebnej komisie Alany Gonzalezová pripravuje ďalšiu zástenu vo volebnej miestnosti, ktorou je práčovňa neďaleko letiska Midwav v Chicagu počas volieb do oboch komôr Kongresu v utorok 8. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Washington 10. novembra (TASR) - Pozorovatelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorí v utorok monitorovali voľby do amerického Kongresu, vyjadrili znepokojenie v súvislosti s "rozšírenými dezinformáciami" zameranými na diskreditáciu volebného procesu. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy OBSE.Vo svojom hodnotení však OBSE vyzdvihla, že kongresové voľby splnili pravidlá politickej súťaže a boli profesionálne zorganizované.Pozorovatelia ocenili aj aktívnu účasť voličov, poukázali však aj na prípady vyhrážania sa členom volebných komisií a snahy podkopať dôveru voličov vo volebný proces nepodloženým spochybňovaním jeho integrity.Členka pozorovateľskej misie OBSE Margareta Cederfeltová v stredu na tlačovej konferencii vo Washingtone upozornila, že prístup časti republikánskych politikov, ktorí odmietajú uznať legitimitu výsledku prezidentských volieb z roku 2020, má škodlivý vplyv na verejnú diskusiu a znižuje dôveru v systém.Naznačila, že znepokojenie vyvoláva skutočnosť, že takíto republikánski kandidáti budú mať v prípade svojho zvolenia v budúcnosti priamu zodpovednosť za dohľad nad voľbami vo svojich štátoch.Medzinárodní pozorovatelia vo vyhlásení konštatovali, že kandidáti mohli svoju kampaň viesť slobodne.Predvolebné zápolenie však bolo podľa nich často veľmi polarizované a poznačené radikálnou rétorikou. Osobitne poukázali na to, že takúto rétoriku sprevádzali rasistické a transfóbne klišé, na ktoré sa odvolávali niektorí kandidáti aj prominentní komentátori.Tana de Zulueta, vedúca pozorovateľskej misie z Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, poukázala na to, žeNa zabezpečenie skutočnej rovnosti hlasov je podľa pozorovateľov OBSE potrebné riešiť v USA určité systémové otázky, ako je nadmerný vplyv peňazí na kampaň či tzv. gerrymandering, čiže nedemokratickú manipuláciu s hranicami volebných obvodov zväčša vo väčšinovom volebnom systéme s cieľom maximalizovať vlastné šance na úspech vo voľbách a znemožniť tak pomerné zastúpenie.Vedúci delegácie Parlamentného zhromaždenia OBSE Pere Joan Pons vo vyhlásení ku kongresovým voľbám uviedol, že je dôležité, aby Spojené štáty ako silná a dobre fungujúca demokracia naďalej preukazovali svoje odhodlanie zlepšovať svoj volebný systém vrátane boja proti dezinformáciám. Dodal, že tieto ťažkosti majú aj mnohé krajiny OBSE.