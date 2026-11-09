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Voľby vo Francúzsku: V prieskumoch vedú Le Penová a Mélenchon
Le Penová by podľa prieskumu zvíťazila v prvom kole volieb so ziskom 34 až 36 percent.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon sú najpopulárnejší prezidentskí kandidáti pred budúcoročnými voľbami vo Francúzsku. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Toluna Harris Interactive, ktorý sa uskutočnil medzi 3. a 5. novembrom, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Le Penová by podľa prieskumu zvíťazila v prvom kole volieb so ziskom 34 až 36 percent. Podobný prieskum minulý mesiac jej stanovil rozsah 35 až 37 percent voličských hlasov.
Zakladateľ ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) 75-ročný Mélenchon sa prebojuje do druhého kola s 18 až 19 percentami vo všetkých piatich možných scenároch. V druhom kole podľa prieskumu Le Penová Mélenchona ľahko porazí.
S blížiacim sa koncom druhého päťročného funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona ostáva politický stred v krajine vyprázdnený, čo vytvára priestor pre strany na okrajoch politického spektra, uvádza agentúra Reuters.
Mélenchon kandidoval na prezidenta už trikrát v rokoch 2012, 2017 a 2022, no nikdy sa neprebojoval do druhého kola. V rovnakých troch voľbách kandidovala aj Le Penová, ktorá sa dvakrát (v rokoch 2017 a 2022) dostala do druhého kola, kde prehrala proti Macronovi. Súčasný prezident po uplynutí druhého volebného obdobia už nemôže kandidovať.
Le Penová by podľa prieskumu zvíťazila v prvom kole volieb so ziskom 34 až 36 percent. Podobný prieskum minulý mesiac jej stanovil rozsah 35 až 37 percent voličských hlasov.
Zakladateľ ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) 75-ročný Mélenchon sa prebojuje do druhého kola s 18 až 19 percentami vo všetkých piatich možných scenároch. V druhom kole podľa prieskumu Le Penová Mélenchona ľahko porazí.
S blížiacim sa koncom druhého päťročného funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona ostáva politický stred v krajine vyprázdnený, čo vytvára priestor pre strany na okrajoch politického spektra, uvádza agentúra Reuters.
Mélenchon kandidoval na prezidenta už trikrát v rokoch 2012, 2017 a 2022, no nikdy sa neprebojoval do druhého kola. V rovnakých troch voľbách kandidovala aj Le Penová, ktorá sa dvakrát (v rokoch 2017 a 2022) dostala do druhého kola, kde prehrala proti Macronovi. Súčasný prezident po uplynutí druhého volebného obdobia už nemôže kandidovať.