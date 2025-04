Voľby vo Viedni vyhrali sociálni demokrati, FPÖ je druhá

Viedeň 27. apríla (TASR) - Rakúski sociálni demokrati (SPÖ) získali v nedeľňajších krajinských voľbách vo Viedni 39,5 percenta hlasov, na druhom mieste je krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) s 20,7 percenta. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov sčítania hlasov, na ktoré sa odvolala verejnoprávna televízia ORF. FPÖ od posledných volieb svoje zisky takmer strojnásobila, píše TASR.



Sociálnodemokratická strana Rakúska, ktorá vo Viedni vládne nepretržite od roku 1945, bude mať v 100-člennom mestskom zastupiteľstve a súčasne krajinskom sneme 43 kresiel a FPÖ 22 mandátov, ukazuje prognóza vypracovaná pre ORF a tlačovú agentúru APA.



Vo voľbách na treťom mieste skončili Zelení so ziskom 14,2 percenta hlasov, obsadia 15 kresiel. Takmer 11 percent dostali ľudovci z ÖVP a o percento menej liberáli z NEOS, ktorí tak budú mať po desať mandátov.



Viedenský primátor Michael Ludwig má teraz podľa APA na výber tri strany, s ktorými by mohol vytvoriť koalíciu - svojho doterajšieho koaličného partnera NEOS, ÖVP alebo Zelených. Vopred vylúčil spoluprácu s FPÖ, ktorí tvrdí, že Viedeň sa stala nebezpečnejším mestom, a ktorá chce, aby metropola prestala dávať finančné prostriedky na integráciu cudzincov zo Sýrie či Afganistanu.



Vo Viedni o budúcom zložení mestského zastupiteľstva a starostov 23 mestských častí mohlo v nedeľu rozhodnúť približne 1,1 milióna oprávnených voličov. AFP píše, že viac ako tretina z jej dvoch miliónov obyvateľov nemá rakúske občianstvo a ich počet stále rastie.



FPÖ si od posledných komunálnych volieb v roku 2020 výrazne polepšila. V tom čase si podľa DPA viedla mimoriadne zle po afére známej ako Ibiza-gate a súvisiacich obvineniach z korupcie. Tento škandál viedol k pádu vlády premiéra Sebastiana Kurza a predčasným parlamentným voľbám.



Viedeň bola opakovane vyhlásená za mesto, v ktorom sa žije najlepšie na svete.