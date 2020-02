Za porušenie moratória hrozí politikom pokuta za desaťtisíce eur

Bratislava 23. februára (TASR) - Politické strany a hnutia, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách, môžu viesť volebnú kampaň už len pár dní. Kampaň končí v stredu 26. februára o polnoci.



Od štvrtka 27. februára platí zákaz viesť volebnú kampaň. Zároveň od štvrtka 7.00 h bude platiť zákaz pre médiá informovať o kandidujúcich subjektoch. Moratórium bude trvať do skončenia hlasovania v parlamentných voľbách, ktoré sa konajú 29. februára. Stále zároveň platí zákaz zverejňovať výsledky volebných prieskumov.



Za porušenie zákazu viesť kampaň môžu politické subjekty dostať pokutu od 30.000 do 300.000 eur. Médiám hrozí za porušenie zákazu informovať o kandidujúcich subjektoch sankcia od 1000 do 10.000 eur.



Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.