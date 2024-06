Pre ANO je výhra zadosťučinením, pre Spolu motiváciou pracovať

Praha 10. júna (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš považuje víťazstvo svojho hnutia v eurovoľbách za veľké zadosťučinenie a "famózny úspech". Český premiér a predseda strany ODS, ktorá bola súčasťou koalície Spolu, Petr Fiala výsledok komentoval ako slušný a motivačný. Ocenil dosiaľ najvyššiu volebnú účasť, informuje spravodajkyňa TASR.



"Nečakal som to, mal som z toho obavu...Máme o jeden mandát viac. Bol som v absolútnom šoku a som nadšený," reagoval na víťazstvo hnutia ANO Babiš. Podotkol, že v porovnaní s eurovoľbami v roku 2019 získali o viac než 273.000 hlasov viac.



Šéf ANO dodal, že výhra hnutiu dodáva energiu a motiváciu do blížiacich sa krajských a senátnych volieb, ale predovšetkým chcú vyhrať budúcoročné parlamentné voľby a opäť zostavovať vládu. Líderka kandidátky Klára Dostálová oznámila, že zástupcovia ANO poletia hneď v pondelok do Bruselu, kde budú rokovať o členstve vo výboroch a frakciách.



K víťazstvu hnutiu ANO zagratuloval aj Fiala. Výsledok koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) považuje za slušný. "Dosiahli sme slušný výsledok, z ktorého nie sme ani nadšení, ale ani sklamaní. Je to hranica, ktorú sme si stanovili ako úspech v týchto voľbách. Voľby nám poskytli aj spätnú väzbu, s ktorou budeme ďalej pracovať a budeme sa snažiť, aby sme vo všetkých budúcich voľbách neboli druhí, ale aby sme ich vyhrávali," povedal český premiér.



Dodal, že je to odkaz od voličov, z ktorého si vláda vezme ponaučenie. Cítia podľa neho motiváciu ďalej pracovať. Ocenil tiež volebnú účasť, ktorá ukázala, že ľudia prikladajú európskym voľbám väčší význam.



Podľa šéfa KDU-ČSL je výsledok koalície Spolu dobrý, ale s výsledkom jeho strany, ktorá v rámci nej získala len jeden mandát, spokojný nie je. Práve obhájenie dvoch mandátov z predchádzajúcich volieb bola jedna z Jurečkových podmienok, aby opätovne kandidoval za predsedu ľudovcov. Šéfka Poslaneckej snemovne a predsedníčka TOP09 Markéta Pekarová Adamová označila výsledok koalície za dobrý. Podotkla, že získali len o jeden mandát menej než víťazné hnutie ANO.



Pre Pirátov je podľa ich predsedu Ivana Bartoša výsledok veľkým sklamaním. Získali len jeden mandát, vo voľbách v roku 2019 ich mali tri. Rovnako hnutie STAN malo podľa slov jeho predsedu Víta Rakušana vyššie ambície, výsledok nepovažuje za úspech. Oba získané mandáty chce však hnutie využiť naplno. V predchádzajúcich voľbách mali len jedného europoslanca.



Voľby do EP v Česku vyhralo hnutie ANO so ziskom 26,14 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila koalícia SPOLU s 22,27 percentami. Celkom vo voľbách uspelo sedem politických zoskupení. Volebná účasť dosiahla 36,45 percent, čo je najviac v histórii eurovolieb v ČR.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)