Aktualizovali rozloženie kresiel v europarlamente, ECR poskočila

Brusel 20. júna (TASR) - Tlačový odbor Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok zverejnil poslednú aktualizáciu výsledkov eurovolieb a tiež aktualizovanú prognózu zloženia politických frakcií nového europarlamentu na základe konečných výsledkov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Štvrtková aktualizácia potvrdzuje, že vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazili politické strany takzvaného "proeurópskeho bloku" združené vo frakciách Európska ľudová strana (EPP), Socialisti a demokrati (S&D) a liberálnej Obnovme Európu (RE).



Tri hlavné politické sily v EP – ľudovci, socialisti a liberáli – budú mať v 720-člennom parlamente dovedna 406 kresiel, čo im zabezpečí nadpolovičnú väčšinu potrebnú pre prijímanie novej celoeurópskej legislatívy alebo pre novelizáciu starších nariadení a smerníc.



Oproti prognózam zo začiatku tohto týždňa však došlo k zmene na treťom mieste, keď liberálov z RE (81 miest) preskočila euroskeptická frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR), ktorá by mala mať v zákonodarnom zbore EÚ o dve kreslá viac (83).



To znamená, že skupiny, v ktorých pôsobia poslanci extrémne pravicových alebo euroskeptických síl – okrem ECR aj Identita a demokracia (ID) – majú podľa najnovších projekcií 141 mandátov, čím si o sedem kresiel posilnili doterajšie pozície.



V rámci politických skupín EP medzitým už začal boj o prechod europoslancov z jednej skupiny do druhej. Záujem trvá aj o 83 poslancov, ktorí sú zatiaľ v skupinách Nezaradení a Ostatní, čiže bez pričlenenia k nejakej z európskych politických rodín.



Podľa aktualizovaných oficiálnych výsledkov bude mať najviac poslancov v europarlamente EPP - 189. Nasleduje S&D s 136 mandátmi, tretia ECR s 83 kreslami a štvrtá je frakcia RE s 81 poslancami. Celkovo 58 kresiel má ID a potom 51 Zelení/EFA. Nezaradených je 45 a Ostatných europoslancov (teda dosiaľ bez príklonu k európskej politickej frakcii) je 38. Ľavica má 39 poslancov.



