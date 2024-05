J. Duch: Eurovoľby budú viac ako kedykoľvek doteraz o budúcnosti EÚ

Brusel 23. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa budú konať od 6. do 9. júna, budú viac ako kedykoľvek doteraz o budúcnosti Európskej únie. Vo štvrtok to pred debatou volebných lídrov piatich európskych politických strán uviedol hovorca EP Jaume Duch, informuje spravodajca TASR.



Duch zdôraznil, že tohtoročné eurovoľby nemožno porovnávať s voľbami z rokov 2014 a 2019. Pripomenul, že v roku 2014 v EÚ dominovali diskusie o vnútornom trhu Únie po vážnej hospodárskej a finančnej kríze, ktorou Únia predtým prešla, a v eurovoľbách z roku 2019 sa politické diskusie konali aj v kontexte, ktorý vytvoril brexit.



"V júnových voľbách do europarlamentu ide o oveľa viac ako kedykoľvek predtým, ide o budúcnosť EÚ a o to, ako túto budúcnosť vnímajú občania EÚ," skonštatoval Duch.



Voľby do EP sú dôležité aj preto, že otvárajú cestu k diskusiám šéfov vlád a štátov o voľbe predsedu budúcej Európskej komisie a o obsadení ďalších vysokých pozícií v euroinštitúciách.



V súvislosti so systémom tzv. spitzenkandidátov, čiže volebných lídrov jednotlivých európskych politických strán, Duch zdôraznil, že tento postup má spojiť voľbu predsedu exekutívy EÚ s výsledkom eurovolieb a zvýšiť transparentnosť tejto voľby. Vyjadril nádej, že táto transparentnosť sa prejaví aj v diskusii medzi piatimi kandidátmi, ktorá bola naprogramovaná o 15.00 h.



V rokovacej sále EP sa vo štvrtok popoludní začala diskusia medzi kandidátmi na predsedu budúcej Európskej komisie, ktorú zorganizovala Európska vysielacia únia (EBU). Účastníkmi sú predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová za Európsku ľudovú stranu (EPP), eurokomisár pre pracovné záležitosti Nicolas Schmit za Stranu európskych socialistov (PES), spolupredsedníčka frakcie Zelených v EP Terry Reintkeová, taliansky europoslanec zastupujúci liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE) Sandro Gozi a rakúsky ľavicový politik a kandidát Európskej ľavice na post predsedu EK Walter Baier.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)