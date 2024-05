Laureáti Sacharovovej ceny vyzývajú Európanov, aby volili demokraciu

Brusel 31. mája (TASR) - Viacerí laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia sa pripojili ku kampani #využisvojhlas a v spoločnom videu vyzývajú občanov členských krajín EÚ na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu od 6. do 9. júna. Informuje o tom spravodajca TASR.



Do kampane sa zapojili aj líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská (cenu získala v roku 2020), Oleksandra Matvijčuková z Ukrajiny (2022) a Lorent Saleh z Venezuely (2017).



Vo videu sa delia o posolstvá s občanmi EÚ pred eurovoľbami a zdôrazňujú význam demokracie.



Podľa líderky bieloruskej opozície ľudia v Európe majú "vzácny dar": možnosť voliť svojich lídrov a formovať svoju budúcnosť.



"Strácame slobodu vo svete. Využite svoj hlas na obranu demokracie, využite svoj hlas za tých, ktorí tak nemôžu urobiť," odkazuje Oleksandra Matvijčuková, predsedníčka Centra pre občianske slobody. Mimovládna ukrajinská organizácia zbiera informácie o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti páchaných ruskou armádou na Ukrajine.



Bývalý politický väzeň Lorent Saleh zastupuje demokratickú opozíciu vo Venezuele a prostredníctvom videa odkázal, že demokracia je systém, "ktorý sa ťažko buduje, no zároveň veľmi ľahko stráca".



Európskym občanom sa prihovára aj Leonid Volkov, spolupracovník ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý získal Sacharovovu ceny v roku 2021 a vo februári tohto roka zomrel v ruskom väzení.



Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva. Je vyjadrením uznania jednotlivcom, skupinám a organizáciám, ktoré významnou mierou prispeli k ochrane slobody myslenia. EÚ touto cenou a prostredníctvom jej pridruženej siete podporuje laureátov, ktorých tak posilňuje a podnecuje v boji za ich vec.



