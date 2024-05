Maďarský analytik: Predvolebná diskusia nebola skutočnou diskusiou

Budapešť 31. mája (TASR) - Predvolebná diskusia lídrov maďarských kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu, ktorá sa konala vo verejnoprávnej televízii M1 vo štvrtok večer, nebola pravou diskusiou. Pre server index.hu to konštatoval v piatok analytik inštitútu PegaPoLll János Kovács. Podľa jeho slov verejnosť už dávno očakáva skutočnú diskusiu, štvrtková ňou však nebola, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera debata 11 lídrov kandidátok vo verejnoprávnej televízii obsahovala urážky a hrubosti, no prebehla bez väčšieho škandálu



"Diskusia s mnohými aktérmi, ktorá má prísne limity, vzhľadom na povrchnosť vyplývajúcu z časovej tiesne, môže byť zaujímavá iba tak vplyvom na dojmy voličov, nie však skutočným obsahom politickým obsahom," povedal analytik.



Médiá blízke vláde, ako napríklad portály Origo či Mandiner, napísali, že líder kandidátky Fideszu europoslanec Tamás Deutsch v diskusii jednoznačne dominoval a porazil najsilnejších oponentov - líderku kandidátnej listinu najsilnejšej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Kláru Dobrevovú, ktorá je manželkou expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ako aj Orbánovho kritika Pétera Magyara. Ten je podpredsedom mimoparlamentnej strany TISZA a lídrom jej kandidátky.



Analytik Ágoston Sámuel Mráz v tejto súvislosti uviedol, že Deutsch bojoval s desiatimi opozičnými politikmi, ktorí nehovorili nič o vojne na Ukrajine. Podľa servera hvg.hu však politik Fideszu v diskusii iba opakoval všetky známe propagandistické heslá svojej strany.



Podľa servera telex.hu nebolo prekvapením, že Anna Donáthová (Momentum), Dobrevová (DK), Péter Márki-Zay (Mindenki Magyarországa Néppárt) a Magyar vo svojich prejavoch kritizovali najmä Fidesz, ktorý je pri moci už 14 rokov, no Deutsch na túto kritiku vôbec nereagoval.



Štvrtková diskusia bola prvou predvolebnou diskusiou od roku 2006 s účasťou volebného lídra strany Fidesz, ktorá je aktuálne pri moci.



Séria verejných diskusných relácií lídrov kandidátok do parlamentných volieb začatých po zmene režimu sa skončila v roku 2006, pretože v roku 2010, 2014, 2018 a 2022 sa na nich odmietla zúčastniť strana Fidesz. V prípade kandidátov na post premiéra sa síce debaty po roku 2006 uskutočnili, avšak bez Viktora Orbána.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)