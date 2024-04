Prieskum v ČR: Hlavné témy pred eurovoľbami sú bezpečnosť a migrácia

Praha 9. apríla (TASR) - Za najdôležitejšie európske témy pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu označili Česi bezpečnosť a migráciu. Ak by sa voľby konali teraz, zvíťazilo by v nich hnutie ANO so ziskom 27,5 percenta hlasov. Účasť v júnových voľbách avizovalo 41 percent Čechov. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorého výsledky zverejnila v utorok, informuje spravodajkyňa TASR.



Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), ktorá je súčasťou českej vlády. Získala by 20 percent hlasov. "Aktuálni voliči SPOLU sú sklamaní, ale pravdepodobne sa k podpore SPOLU ešte teraz vo voľbách vrátia, preto očakávam konečný výsledok o trochu lepší," uviedol sociológ Jan Burianec. Viac než desať percent by ešte získali strany SPD, Trikolóra, hnutie STAN a Piráti.



Najdôležitejšou témou, ktorou by sa politici mali podľa Čechov zaoberať na európskej úrovni, je bezpečnosť Európy. Za dôležitú ju označilo takmer 90 percent opýtaných, pričom viac než dve tretiny z nich ju považujú za "veľmi dôležitú". Kľúčovou je podľa nich aj otázka migrácie a boj s nelegálnou migráciou. Naopak, za najmenej dôležitú z európskych tém označili Česi prijatie eura - za naliehavú ju považuje 27 percent respondentov.



Prieskum sa zaoberal aj známosťou lídrov jednotlivých politických zoskupení, ktorí do europarlamentu kandidujú. Najznámejšou je pre Čechov ekonómka a bývalá prezidentská kandidátka v roku 2023 Danuše Nerudová, ktorá je líderkou za hnutie STAN, a exminister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek, ktorý kandiduje za stranu SOCDEM. Oboch politikov pozná 82 percent opýtaných. Tretím je líder koalície SPOLU Alexandr Vondra, ktorého pozná 65 percent ľudí.



Hoci Nerudová je podľa prieskumu najznámejšia, je zároveň zo všetkých osobností podľa voličov najmenej dôrazná. Preto by podľa Čechov mohla mať problémy dostatočne v Bruseli presadzovať české záujmy. Z 11 hodnotených kandidátov vnímajú ľudia väčšinu z nich ako prozápadne orientovaných. Výnimkou je líderka KSČM Kateřina Konečná a Hynek Blaško kandidujúci za Alianciu za nezávislosť.



Volebnú účasť v prieskume deklarovalo 41 percent Čechov. "Dlhodobo ale vieme, že skutočná volebná účasť býva oproti tej deklarovanej v priemere až o štvrtinu nižšia, čo by v tejto chvíli zodpovedalo reálnej účasti okolo 30 až 35 percent," upozornil analytik Radek Pileček z agentúry STEM/MARK.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)