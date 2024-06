Prvé odhady z piatich členských krajín dávajú najviac bodov ľudovcom

Brusel 9. júna (TASR) - Prvé odhady výsledkov eurovolieb, ktoré Európsky parlament (EP) zverejnil krátko pred 19.00 h sa týkajú piatich členských krajín a uvádzajú už aj rozdelenie podľa frakcií europarlamentu. Po prvých odhadoch sa najviac môžu tešiť európski ľudovci, informuje spravodajca TASR z bruselského sídla EP.



Spravodajský štáb upozornil, že k dispozícii sú výsledky volieb z Cypru, Grécka, Holandska, Nemecka a Rakúska.



Cyprus má v EP šesť poslancov - dvaja by mali posilniť Európsku ľudovú stranu (EPP), po jednom pôjdu do frakcií socialistov a demokratov (S&D) a do skupiny Ľavica a dvaja sú zatiaľ v skupine Ostatní.



Z 21 gréckych europoslancov podľa odhadov osem mieri do EPP, štyria sa pripoja k extrémnym ľavičiarom, traja posilnia frakciu S&D, dvaja pôjdu do skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a ďalší štyria sú zatiaľ nezaradení.



Holandsko má 31 mandátov. Ľavicová aliancia ako víťaz eurovolieb však pošle poslancov do dvoch frakcií - štyroch ku socialistom a demokratom a štyroch k Zeleným/Európskej slobodnej aliancii (EFA). Sedem holandských poslancov sa hlási do liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) a rovnako siedmi sa chcú začleniť do euroskeptickej frakcie Identita a Európa (ID). Šesť poslancov chce posilniť rady EPP, po jednom by mohli získať frakcie ECR a Ľavica a jeden je nezaradený.



Nemecko s 96 poslancami patrí medzi najpočetnejšie národné delegácie v EP. Prvé odhady 30 poslancov zaraďujú k EPP, 16 k Zeleným a 14 k socialistom z S&D. Ďalších osem smeruje do tábora RE, štyria k Ľavici, kým 19 zostanú zrejme v Nezaradených a piati poslanci sú zatiaľ bez príslušnosti k nejakej politickej rodine.



V Rakúsku voliči rozhodli, že spomedzi 20 poslancov po päť pošlú do EPP a S&D, po dvoch do frakcií RE a Zelení, kým najväčší počet, šesť poslancov, je momentálne v skupine Nezaradení.



Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. do nedele 9. júna. Vo štvrtok začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín sa skončili v nedeľu. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýši o 15.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)