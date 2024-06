Prvé odhady z Talianska pripisujú víťazstvo Meloniovej strane

Rím 9. júna (TASR) – Strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Taliansku. Vyplýva to z odhadov založených na exit polloch, ktoré v nedeľu večer po uzavretí volebných miestností zverejnili talianske médiá. TASR o tom informuje podľa agentúr APA a ANSA.



Prognóza verejnoprávnej televízie Rai pripisuje tejto pravicovej vládnej strane 26 – 30 percent hlasov, druhá by podľa neho skončila stredoľavá opozičná Demokratická strana (PD) so ziskom 21 – 25 percent.



Meloniovej strana sa presadila aj v súboji s koaličnými partnermi. Strana Liga vicepremiéra Mattea Salviniho a strana Forza Italia ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho môžu zhodne dostať po osem až desať percent hlasov. Opozičné Hnutie piatich hviezd získa podľa tohto odhadu desať až 14 percent.



Veľmi podobné výsledky naznačujú aj odhady, ktoré priniesla stanica La7.



Meloniová viedla kandidátku svojej strany v eurovoľbách. Toto rozhodnutie odôvodnila v apríli tým, že sa chce opýtať Talianov, či sú spokojní s prácou jej vlády.