V Rakúsku zvíťazili krajne pravicoví slobodní

Viedeň 10. júna (TASR) – Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Rakúsku v nedeľu podľa očakávaní zvíťazila pravicová populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Vyplýva to z oficiálnych predbežných výsledkov, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a APA.



FPÖ získala 25,7 percenta hlasov a šesť mandátov v europarlamente. Druhá je konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) so ziskom 24,7 percenta a tretia Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s 23,2 percenta. Obe by mali mať po päť europoslancov.



Rakúski slobodní zvíťazili v celoštátnych voľbách po prvý raz. Strana v predvolebnej kampani často zdôrazňovala euroskeptické postoje pod heslom "Zastavte šialenstvo EÚ". Úniu vykresľovala ako silu podnecujúcu konflikt na Ukrajine, približuje DPA.



Predseda FPÖ Herbert Kickl sa teraz zdá byť bližšie k svojmu cieľu stať sa spolkovým kancelárom. Vo vystúpení pred stúpencami na povolebnom podujatí to označil za "ďalší krok". Rakúsko čakajú parlamentné voľby na jeseň tohto roka.



V európskych voľbách si FPÖ oproti roku 2019 polepšila o viac ako osem percentuálnych bodov. Podpora ľudovcov z ÖVP klesla o asi desať bodov. Ich líder a kancelár Karl Nehammer v nedeľu večer oznámil vyvodenie dôsledkov s tým, že bude brať vážne veľkú nespokojnosť občanov s jeho vládou. Okrem iného prisľúbil rozhodné konanie proti nelegálnej migrácii a nadmernej regulácii.



Výsledky SPÖ sú na úrovni posledných volieb do EP.



Sledovaný bol aj výkon Zelených. Ich hlavná kandidátka, 23-ročná klimatická aktivistka Lena Schillingová musela zápasiť s diskusiou, ktorú podnietili správy médií o tom, či je vhodnou osobou na čelo kandidačnej listiny. Zelení stratili asi tri body a získali 10,7 percenta hlasov, čo im zabezpečí dve kreslá v EP. Rovnaký počet poslancov budú mať liberáli zo strany NEOS (9,9 percenta hlasov).