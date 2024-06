V Slovinsku a Chorvátsku zvíťazili konzervatívci

Ľubľana/Záhreb 10. júna (TASR) – V Slovinsku sa víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) podľa očakávaní stala konzervatívna opozičná Slovinská demokratická strana (SDS). Tento člen Európskej ľudovej strany (EPP) dostal 30,8 percenta hlasov a v EP obsadí štyri kreslá, vyplynulo v noci na pondelok z takmer úplných výsledkov. Informovala o nich agentúra APA, píše TASR.



Vládnuce Hnutie Sloboda (GS) liberálneho premiéra Roberta Goloba získalo pri svojom európskom debute 22,1 percenta hlasov a dva mandáty. Úspech zaznamenala mimoparlamentná strana zelených Vesna na treťom mieste. So ziskom 10,5 percenta hlasov bude mať jedného europoslanca, rovnako ako koaliční Sociálni demokrati (SD) a opozičné Nové Slovinsko – Kresťanskí demokrati.



Slovinsko bude v novom europarlamente zastupovať deväť poslancov, o jedného viac ako posledných päť rokov. Účasť presiahla 41 percent, čo je dosiaľ najviac pri eurovoľbách v tejto krajine.



Opozičný líder Janez Janša (SDS) hovoril o jasnej porážke vládnej koalície. Vyzval ju, aby si vzala príklad z Francúzska, kde prezident Emmanuel Macron v reakcii na volebný neúspech oznámil predčasné voľby. Premiér Golob reagoval, že je s výsledkom spokojný. Zdôraznil, že stredoľavé strany dostali viac hlasov ako stredopravé.



V Chorvátsku oficiálne výsledky potvrdili víťazstvo vládnuceho konzervatívneho Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ). Strana premiéra Andreja Plenkoviča, ktorá tiež patrí do EPP, získala 34,6 percenta hlasov a tým šesť kresiel v EP. Vyhrala už v parlamentných voľbách v apríli.



Druhá skončila ľavicovo-liberálna volebná koalícia pod vedením Sociálnodemokratickej strany Chorvátska (SDP) s takmer 26 percentami a štyrmi mandátmi. Po jednom poslancovi budú mať krajne pravicové Vlastenecké hnutie (DP) a ľavicovo-zelená strana Môžeme, ktoré sa do EP dostali po prvý raz.



Na voľbách sa zúčastnilo 21,3 percenta chorvátskych voličov, čo je pokles oproti takmer 30 percentám z roku 2019.