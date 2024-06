Weber: EPP po eurovoľbách rada uvíta poslancov maďarskej strany TISZA

Brusel 6. júna (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) po eurovoľbách "s radosťou" privíta vo svojich radoch v Európskom parlamente (EP) poslancov maďarskej pravicovej opozičnej strany Rešpekt a sloboda (TISZA). Vo štvrtok to napísal týždenník Politico s odvolaním sa na predsedu EPP Manfreda Webera, informuje spravodajca TASR.



Politico uviedol, že európski ľudovci - kedysi politický domov maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý bol istý čas aj podpredsedom EPP - otvárajú dvere pre poslancov Orbánovho najväčšieho politického rivala vo voľbách do Európskeho parlamentu.



Líder EPP Manfred Weber pre Politico povedal, že by "veľmi rád" spolupracoval s Péterom Magyarom, podpredseda mimoparlamentnej strany TISZA a lídrom jej kandidátky do eurovolieb.



Týždenník pripomenul, že Magyar je bývalý Orbánov spojenec a exmanžel bývalej maďarskej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej. V súčasnosti je najväčším Orbánovým kritikom a vedie masové hnutie proti súčasnej maďarskej vláde, brojí proti štátnej korupcii a dokáže dostať do ulíc tisíce ľudí.



Strana Rešpekt a sloboda má podľa prieskumov šancu získať asi šesť kresiel v europarlamente, pričom Magyar už dávnejšie vyjadril svoje želanie pripojiť sa práve k skupine EPP v Európskom parlamente.



"Naše dvere sú otvorené," povedal Weber v rozhovore pre Politico a dodal, že "je šťastný" zo záujmu Magyara posilniť v súčasnosti najväčšiu politickú skupinu v zákonodarnom zbore EÚ.



Politico v tejto súvislosti pripomenul, že maďarská vláda šíri dezinformácie, že Weber stál na čele plánov masovej vojenskej brannej povinnosti v celej EÚ. EPP tieto správy označila ako "zavádzajúce" a Weber v priebehu tohto týždňa v rozhovore pre nemecký časopis Der Spiegel potvrdil, že ide o "falošné správy".



