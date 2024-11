CNN: Harrisová má zatiaľ 145 voliteľov, Trump 211

Washington 6. novembra (TASR) - Demokratická kandidátka v amerických prezidentských voľbách Kamala Harrisová má zatiaľ isté víťazstvo v štátoch Kalifornia, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, hlavné mesto Washington D.C. a tiež v druhom dištrikte štátu Maine, píše denník The Guardian. Televízia CNN zatiaľ Harrisovej prisudzuje 145 hlasov v 270-člennom zbore voliteľov, kým jej rival z Republikánskej strany Donald Trump ich má 211, uvádza TASR.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.