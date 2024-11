Trump zvíťazil v kľúčovom štáte Severná Karolína

Washington 6. novembra (TASR) - V kľúčovom štáte Severná Karolína zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump a pripísal si 16 hlasov voliteľov. Odhadujú to agentúry Reuters a AP, informuje TASR.



Severná Karolína je jedným zo siedmich kľúčových štátov, ktoré rozhodnú o budúcom prezidentovi. Ďalšími sú Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia a Wisconsin, v nich je však priskoro zatiaľ s istotou odhadnúť výsledok.



Televízia CNN prisudzuje Trumpovi zatiaľ 211 hlasov voliteľov. Ak mu aj ona pridá 16 zo Severnej Karolíny, bude ich mať 227. Na víťazstvo je potrebných 270 hlasov. Demokratická kandidátka Kamala Harrisová má podľa CNN zatiaľ 153 voliteľov.



Trump tiež zvíťazil v štátoch Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Južná Dakota, Severná Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Južná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Západná Virgínia a Wyoming. Vyplýva to zo súhrnu denníka The Guardian.



Podľa televízie CNN smeruje k víťazstvu aj v stredozápadných štátoch Kansas, Iowa a Ohio, ale tiež v Montane, Louisiane a Utahu.



Harrisová má zatiaľ isté víťazstvo v štátoch Kalifornia, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, Oregon, hlavné mesto Washington D.C. a tiež v druhom dištrikte štátu Maine.