Čína dúfa vo vzájomne výhodné spolunažívanie s USA

Peking 6. novembra (TASR) - Čína dúfa v mierové a vzájomne výhodné spolužitie so Spojenými štátmi, vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v reakcii na americké prezidentské voľby, v ktorých sa republikán Donald Trump vyhlásil za víťaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"K čínsko-americkým vzťahom budeme naďalej pristupovať a riešiť ich na základe zásad vzájomného rešpektu, mierového spolunažívania a obojstranne výhodnej spolupráce," uviedla hovorkyňa na pravidelnom brífingu.



"Voľby boli vnútornou záležitosťou USA a my rešpektujeme voľbu Američanov," dodala. Čína sa k výsledkom volieb v USA vyjadrí až po ich oficiálnom oznámení, reagovala Mao Ning na otázku, či bude čínsky prezident Si Ťin-pching Trumpovi blahoželať k víťazstvu.



Agentúra DPA pripomína, že vzťahy medzi týmito dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sú na historickom minime. Americké clá na čínske výrobky a čínske obmedzenia vývozu kľúčových surovín zaťažujú obchod.



K tomu sa navyše skloňuje aj otázka Taiwanu. Peking považuje tento nezávisle spravovaný ostrov za súčasť pevninskej Číny a pohrozil už inváziou. Washington zase podporuje Taiwan zbraňami a v prípade útoku by mu musel pomôcť.



Kandidát Republikánskej strany Donald Trump sa v noci na stredu miestneho času na Floride vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Z veľkých amerických médií ho za istého víťaza zatiaľ považuje iba televízia Fox News, aj keď ostatné médiá priznávajú, že vo voľbách s najväčšou pravdepodobnosťou porazil kandidátku Demokratickej strany, viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Na zvolenie je potrebných najmenej 270 hlasov v zbore voliteľov, podľa televízie CNN ich má Trump zatiaľ zabezpečených 266, kým Harrisová iba 205.