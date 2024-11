Demokrati prišli o ďalšieho senátora, v Ohiu zvíťazil republikán

Washington/Columbus 6. novembra (TASR) - Republikánsky kandidát v štáte Ohio Bernie Moreno zvíťazil vo voľbách do Senátu USA nad demokratom a súčasným senátorom Sherrodom Browneom. Demokrati tak v tohtoročných voľbách prišli už o druhé kreslo senátora. Vyplýva to z odhadov televízii NBC a Fox News. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Moreno na svoju kampaň minul 500 miliónov dolárov. Ide o najdrahšiu kampaň do Senátu tento rok a jednu z najdrahších v histórii volieb do hornej komory Kongresu.



AP pripomína, že demokratom sa tak komplikuje situácia, keďže doteraz v Senáte mali najtesnejšiu väčšinu o jeden hlas. Už skôr v noci médiá potvrdili, že demokratický kandidát neuspel ani v Západnej Virgínii, ktorú doteraz zastupoval demokratický senátor Joe Manchin.